羅馬聖嬰兒童醫院與布加勒斯特芬德尼醫院簽署意向書

羅馬耶穌聖嬰兒童醫院日前與羅馬尼亞布加勒斯特芬德尼醫院簽署合作意向書。

（梵蒂岡新聞網）聖座的耶穌聖嬰兒童醫院與羅馬尼亞布加勒斯特芬德尼醫院，於6月17日在耶穌聖嬰醫院簽署了意向書，以便在醫務人員培育和複雜病例臨床管理領域發展並實施合作計劃。

耶穌聖嬰醫院院長奧內斯蒂（Tiziano Onesti）迎接了代表團，他們中有羅馬尼亞駐聖座大使博洛甘（George Gabriel Bologan）和布加勒斯特芬德尼醫院醫療部主任科利策（Anca Coliță）。

羅馬尼亞首都的芬德尼醫院在腫瘤學、移植和醫學研究領域出類拔萃。它與耶穌聖嬰兒童醫院達成的協議涉及三個主要領域，首先便是在移植免疫遺傳學、輸血治療管理和化學藥物管理領域，對當地醫療人員進行培訓。此外，雙方也會對複雜的病例進行遠程諮詢，以及在有需要的情況下，羅馬聖嬰兒童醫院會接收羅馬尼亞醫院無法治療的病患。

羅馬尼亞代表團在聖嬰兒童醫院醫療部主任拉波尼（Massimiliano Raponi）的陪同下，參觀了耶穌聖嬰兒童醫院，並與各科專家進行了交流。

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