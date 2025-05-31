聖座官網煥新亮相，為用戶提供教宗及聖座官方訓導文獻。設計師表示：“這是教會在數字世界中的擁抱”。

（梵蒂岡新聞網）在天藍色背景上，教宗良十四世以微笑向信眾致意，隨後是溫暖的石灰岩色調。這就是聖座官方網站vatican.va的新主頁，以更為現代的設計，引導訪客查閱教宗及歷任教宗的訓導文獻，並提供豐富的梵蒂岡資訊。自1995年12月上線以來，vatican.va已有近30年歷史，是聖座在網絡上的第一個窗口。此次改版旨在提供更加清晰、便捷的瀏覽體驗，使訪客能夠更容易地查找教宗良十四世及其前任教宗的訓導資料。

編輯與技術團隊的協作努力

此次首頁更新，是一項由編輯團隊與技術團隊合作的大工程，分階段進行，旨在將網站積累多年的龐大歷史資料，遷移至一個全新的數字平台中。為實現這一目標，編輯團隊負責整理文獻，確保所有內容的可訪問性；聖座傳播部的技術團隊則負責網站架構的開發與實施，將秘魯平面設計師胡安·卡洛斯·伊托（Juan Carlos Yto）的創意方案轉化為現實。這位設計師是“數字世界中的信仰傳播”（Faith Communication in the Digital World）課程的首屆畢業生，現隸屬於TMB_Lab工作室。

設計師：這是教會在數字世界中的擁抱

“它必須體現教會在數字世界中的擁抱”，這是設計師胡安·卡洛斯在構思新版設計時的靈感起點。這位秘魯設計師解釋道，“當我得知聖座網站將要更新時，這個意象立即浮現在我腦海中。遵循吉安·洛倫佐·貝尼尼設計的聖伯多祿廣場的橢圓形結構：一座張開雙臂、面向普世、緊隨時代步伐的教會”。設計師希望透過新的視覺設計，呈現一個更清晰、更易接近、更具現代感的教會。他進一步解釋了設計背後的理念：“配色靈感來自羅馬的蔚藍天空，與石灰岩的暖色調形成鮮明對比。天與地，石頭與深度。點綴金色象徵天主的神聖，淡灰與白色則用以提亮頁面。首頁採用更大尺寸的照片，以展現一座充滿生命力、不斷前行的教會。”。 738字

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