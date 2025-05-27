梵蒂岡郵局發行首套教宗良十四世系列郵票

梵蒂岡郵局宣布，教宗良十四世宗座牧職開始的首套系列郵票於5月27日發行，面額分成四種。依照計劃發行的其他郵票也於同一天起販售，例如紀念尼西亞大公會議1700週年的郵票。聖伯多祿廣場上的郵局將提供特別郵戳的蓋銷服務。

（梵蒂岡新聞網）梵蒂岡城國推出以教宗良十四世為主題的系列郵票。梵蒂岡郵局宣布，5月27日週二要發行紀念新教宗就職的系列郵票，整套系列分成四種面額，即：1.25、1.30、2.45、3.20歐元。此外，依照2025年郵票的發行計劃，紀念尼西亞大公會議的郵票也在同一天問世。

教宗良十四世首套系列郵票

關於教宗就職的系列郵票，面額1.25歐元的郵票圖案是教宗當選後在聖伯多祿大殿中央陽台對信眾的問候。面額2.45歐元的郵票用的是他首次問候信眾和全球民眾後的照片，面額1.30和3.20歐元的兩張郵票則呈現他於5月9日在西斯汀聖堂主持彌撒的兩個時刻。郵戳的圖案是教宗良十四世5月11日帶領信眾誦念《天皇后喜樂經》後，向大家揮手致意。

發行首日特別郵戳

一如既往，5月27日至28日，郵局人員將在聖伯多祿廣場上的郵局，為剛發行的郵票蓋首日特別郵戳。此外，集郵者也可以在2025年7月5日前向梵蒂岡郵局蓋銷部門申請蓋郵戳，費用由申請人負擔。

今夏起，所有郵票都將在網站出售

梵蒂岡郵局也提醒郵票愛好者，其網站www.cfn.va將於今年夏天重新開通，提供線上郵票銷售服務。屆時，這些郵票也能在線上購買。

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