教會迎來新可敬者：兩位在厄瓜多爾傳教，一位是印度主教

聖座封聖部頒布法令，宣布於上個世紀被厄瓜多爾原住民殺害的西班牙主教拉巴卡和哥倫比亞修女阿郎戈，以及聖母訪親修女會創始人馬基爾主教為可敬者。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世5月22日接見聖座封聖部部長塞梅拉羅樞機，並授權該部會頒布法令，宣布1987年被厄瓜多爾原住民殺害的西班牙主教拉巴卡（Alessandro Labaka Ugarte）和哥倫比亞修女阿郎戈（Agnese Arango Velásquez），以及聖母訪親修女會創始人馬基爾（Matteo Makil）主教為可敬者。

天主的忠僕拉巴卡是方濟各加布遣會會士、厄瓜多爾阿瓜里科的宗座代牧；1920年4月19日在西班牙貝扎馬出生，1987年7月21日在厄瓜多爾蒂吉諾地區去世。他奉獻生命的榜樣獲得教會認可。

另一名奉獻生命的是天主的婢女、聖家加布遣第三會的阿郎戈修女。她於1937年4月6日在哥倫比亞麥德林出生，1987年7月21日在厄瓜多爾蒂吉諾地區離世。

聖座法令宣布第三位可敬者是聖母訪親修女會創始人馬基爾主教。他曾是印度戈德亞姆的首位宗座代牧；1851年3月27日在印度曼朱爾出生，1914年1月26日在印度戈德亞姆安息主懷。

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