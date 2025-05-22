帕羅林樞機榮獲“和平之路獎”：服務教宗，推動公義

聖座國務卿帕羅林樞機在領受“和平之路基金會”獎項時表示，他以聖座國務院的名義接受這一殊榮，“該機構為服務教宗、促進世界正義而不懈工作”。他在講話中回顧了歷代教宗為“以耐心與毅力、勇氣與創造力”，鋪設和平之路的不懈努力。

（梵蒂岡新聞網）“我深感榮幸地接受和平之路獎”，“謹代表聖座，尤其代表聖座國務院接受這一榮譽，他們為服務羅馬教宗、促進世界和平與正義而不懈努力”。5月19日聖座國務卿帕羅林樞機在紐約領獎時如此表示。這一基金會由時任聖座駐聯合國常任觀察員馬蒂諾（Renato Raffaele Martino）總主教於1991年創立。

帕羅林樞機表示：“今晚授予我的榮譽超越了個人層面，彰顯了我們神聖使命中的合作精神，這使命源自一個亟待治癒與和解的世界。”他強調，聖座使命的中心，在於歷代伯多祿繼承人為構建無衝突世界所開闢的道路。2025年適逢聖保祿六世訪問聯合國60週年、聖若望保祿二世第二次訪問30週年，以及方濟各教宗在聯合國大會講話10週年，帕羅林指出：“每位教宗都在其時代為通往更公正和平世界的道路點亮明燈，提供了超越疆界的智慧。”

歷任教宗的教導

帕羅林樞機回顧了多位教宗的講話與勸勉，首先是保祿六世，他於1965年以“先知性的清晰”指出：持久的和平必須“植根於靈性與道德的更新”。帕羅林強調，這番話在今日“仍然具有緊迫性”，提醒我們“若科技進步脫離道德成長，整個人類將陷入危險的失衡”。

他接著提到若望保祿二世1979年的呼籲：人類必須正視自己既能行大善、也能行極惡的能力，必須銘記每一個人固有的、不可侵犯的尊嚴。若望保祿二世以其在極權統治與戰爭中親歷的經驗為基礎，講述了大屠殺和第二次世界大戰“不僅是歷史事件，更是持續叩問我們良知的道德挑戰”。

聖座國務卿又提及本篤十六世2008年的講話，其中闡述了"普世且永恆不變的真理"，指出人權的基礎在於此，而"捍衛人類尊嚴"應成為國際社會的共同責任。

隨後提到教宗方濟各於2015年於"環境保護與社會正義息息相關"的堅持，以及對"丟棄文化"的尖銳批評。

帕羅林指出，如今教宗良十四世延續這一傳統，在當選之處便呼籲建立一種“解除武裝、消弭敵意”的和平，使之成為這個"被衝突與分裂撕裂的世界"中的"積極力量"。而他選擇的教宗名號，是為了強調教會的社會訓導在當今影響人類尊嚴和正義的技術進步背景下的重要性。

聖座與聯合國的合作

帕羅林樞機強調，此次頒獎不僅是對聖座與聯合國關係的認可，更是對所有協助教宗履行使命者的致敬。他強調“以耐心與毅力、勇氣與創造力鋪就和平之路”，“歷代教宗已為我們指明方向”。此外，聯合國需要在"制度層面持續革新，在道德與精神層面自我更新"。和平使命的真正成果，不在於條約與決議，而應體現在“人心的轉變上——朝向更大的正義、憐憫與對人性尊嚴的尊重”。最後，帕羅林樞機對和平之路基金會表達了謝意，感謝他們對聖座駐聯合國常任觀察員使命的支持，以及對其和平事業的助力。

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