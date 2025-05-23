聖座國務卿：主教牧職是賜予全教會的恩典

聖座國務卿帕羅林樞機在聖伯多祿大殿為聖座駐白俄羅斯大使切法利亞蒙席主持晉牧彌撒。樞機堅信，儘管挑戰重重，新任大使必能在天主聖寵的助祐下妥善予以應對。

（梵蒂岡新聞網）主教牧職是「賜予整個教會的恩典」，蒙揀選者「不再為自己生活，卻為託付於他的團體而活」。聖座國務卿帕羅林樞機5月22日在聖伯多祿大殿為切法利亞（Ignazio Ceffalia）蒙席主持晉牧彌撒，以這番話勸勉這位新任總主教。

切法利亞於今年3月25日獲任命為聖座駐白俄羅斯大使。帕羅林樞機在講道中表示，儘管面對「政治和社會－經濟性質」的挑戰、與東正教弟兄姊妹關係的難題，以及與當前烏克蘭戰爭有關的緊張局勢，但聖座國務卿堅信，在天主的助祐下，切法利亞必定能妥善地予以應對。

兩種禮儀的歌詠

這台感恩祭交織著兩種禮儀的歌詠，分別是：拉丁禮教會，以及意大利阿爾巴尼亞裔天主教希臘拜占庭禮教會。這位新任總主教是後者的一員，1975年出生在意大利西西里巴勒莫，2003年晉鐸，屬於皮亞納－德利阿爾巴內西（Piana degli Albanesi）教區。

多位主教在晉牧彌撒中共祭，其中也有天主教希臘拜占庭禮教會的神長，例如皮亞納－德利阿爾巴內西教區宗座署理蒙特內格羅（Francesco Montenegro）樞機。聖座國務院與各國及國際組織關係部門秘書長加拉格爾總主教也在場共祭。

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