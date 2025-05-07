選舉教宗前彌撒：在艱難時刻，願選出共融與團結的教宗

樞機團團長雷樞機在聖伯多祿大殿為選舉教宗會議奉獻感恩祭。他強調，歷任伯多祿繼承人的使命都是要履行愛的「新誡命」。他敦促樞機們秉持「對世人和教會」的重大責任感作出抉擇，避免個人的考量，卻要著眼於教會和全人類的益處。

（梵蒂岡新聞網）天主說：「我要為我興起一位忠信的司祭，他要照我的心意行事。」這是5月7日上午在梵蒂岡聖伯多祿大殿舉行的感恩祭的進堂詠。樞機團團長雷（Giovanni Battista Re）樞機主持了這台彌撒，共祭的220位樞機和參禮的5千名信眾同心合意地為即將展開的選舉教宗會議祈禱。當天下午，有選舉權的樞機將進入西斯汀聖堂，為選舉第267任教宗進行第一輪的投票。

滿懷依恃之情期待著

此時此刻，世人「滿懷依恃之情期待著」。雷樞機呼求天主聖神的助佑，強調祈禱是「唯一理所當然的態度」，「好能在這艱難又複雜的歷史漩渦中，選出教會和世人所需要的教宗」。

對世人和教會的重責大任

有選舉權的樞機們將於當天下午4點半聚集在西斯汀聖堂，展開選舉教宗會議。雷樞機指出，這是「對世人和教會做出極為負責的舉動，做出無比重要的選擇」。

「這是關乎於世人的舉動，為此必須放下一切個人考量，在理智上和內心裡只有耶穌基督的天主，以及教會和全人類的益處。」

愛改變世界

當天選讀的福音記載，耶穌邀請門徒們存留在祂的愛內（參閱：若十五9-17）。樞機表示，這愛的「新」誡命「無窮無盡，它必須成為耶穌所有門徒的思想和行動的特色。愛是唯一能改變世界的力量」。雷樞機重申，「牧人的基本特質是直到完全奉獻自己的愛」，並且要「友愛互助，努力增進教會共融和普世人類的手足情誼」。

增進共融

「增進共融」是伯多祿繼承人的另一項任務。雷樞機解釋道，這是「所有基督徒與基督的共融、眾位主教與教宗的共融、主教之間彼此的共融」。

「這不是一種自以為是的共融，卻是人與人之間、民族與民族之間、文化與文化之間的共融，心中知道，教會應當始終『是共融的大家庭和學校』。」

豐富多元中的團結合一

雷樞機高聲疾呼要「從基督到宗徒的軌跡上繼續維持教會的團結合一」。「教會的團結合一是基督的吩咐；這團結合一並不意味著整齊劃一，卻要在豐富多元內維持穩固且深切的共融，從而繼續永遠圓滿地忠於福音。」

教宗的選舉不只是繼承職務而已

新教宗應當「按照天主施恩於教會和世人的心意」選舉出來。因此，雷樞機強調，「新教宗的選舉不只是單純的一個人繼承另一個人的職務，而是伯多祿宗徒再次與我們在一起了」。

「當今世界取得重大的科技進步，卻傾向於忘記天主。我們祈求天主，願祂要賜給教會的這位教宗，懂得在這樣的世界上喚醒每一個人的良心，以及道德與精神的力量。」

樞機們在選舉中要一心一德

樞機團團長在講道的結尾中指出，有選舉權的樞機將要聚集在西斯汀聖堂裡投票，那裡有米開朗基羅畫的《最後的審判》壁畫。這幅畫提醒每一位樞機，「他們肩負重責大任」，必須將教宗的職務「託付在正確的手中」。願樞機們「在選舉我們時代所需要的教宗時，一心一德」。

彌撒講道後，信友禱詞以不同語言誦讀。中文的信友禱詞是為已故的教宗方濟各祈禱：「上主，祢是掌管出生與死亡時刻的主，求祢接引他進入圓滿永恆的生命中，這生命是他在塵世朝聖旅途中所堅信盼望的。」

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為選舉教宗祈禱感恩祭，有中文解說

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