樞機團團長在龐貝聖母朝聖地：求主賜下當今教會所需的教宗

在5月8日慶祝龐貝玫瑰經聖母瞻禮之際，樞機團團長雷樞機在意大利那不勒斯的龐貝聖母朝聖地求恩說：「願聖母在聖神那裡轉禱，求祂大力噓氣，好能在遭受許多戰爭蹂躪、技術取得長足進步卻傾向於忘記天主的世界上，選出一位能鞏固信仰的教宗。」

（梵蒂岡新聞網）懇求耶穌的母親、聖母瑪利亞「在聖神那裡轉禱」，求祂「大力噓氣，好能選出一位當今教會和今天飽受戰爭摧殘的世界所需要的教宗」。樞機團團長雷（Giovanni Battista Re）樞機5月8日在意大利那不勒斯龐貝聖母朝聖地主持感恩祭，以這席話懇請聖母為選舉教宗會議轉求。

樞機團團長7日週三在聖伯多祿大殿為選舉教宗會議奉獻了一台感恩祭，隔天8日、龐貝玫瑰經聖母瞻禮，他來到那不勒斯的龐貝聖母朝聖地，在大殿前的廣場主持彌撒。雷樞機祈願「在遭受許多戰爭蹂躪，技術取得長足進步卻傾向於忘記天主的世界上，選出一位能鞏固信仰的教宗」。

雷樞機在講道中提醒道，「在垂死耶穌的十字苦架下」，萌生了「聖母對全人類的靈性母愛」。聖母懷著慈母心腸，「渴望幫助我們在靈性上成長，並殷切關懷每一個人的一切需求和苦難」。

感恩祭開始時，龐貝朝聖地宗座代表卡普托（Tommaso Caputo）總主教感謝樞機團團長在玫瑰經聖母像抵達龐貝150週年的主保瞻禮前來主禮彌撒。在天主上智的安排下，這週年紀念恰逢普世教會的禧年。此外，卡普托總主教也保證，信友們祈求天主賜予教會教宗，為這個意向與聖母瑪利亞同心合意專務祈禱。

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