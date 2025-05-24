禧年勞工慶典：公義與尊嚴應是企業的基礎

5月3日，在聖伯多祿大殿舉行了一台感恩祭，慶祝5月1日至5日舉行的禧年勞工與企業家慶典活動。意大利主教團副主席強調，不能為了獲取利潤而犧牲“公義和工資分配的重大價值”。

（梵蒂岡新聞網）今日的企業必須“使權利與義務相結合”，不製造“殺人、丟棄、摧毀人性尊嚴的經濟”。這是意大利主教團副主席、卡薩諾阿洛約尼奧（Cassano all'Ionio）教區主教方濟各·薩維諾（Francesco Savino）傳達的主要訊息。他於5月3日星期六在聖伯多祿大殿主持彌撒，慶祝5月1日至5日舉行的禧年勞工與企業家慶典活動。基督徒企業家與高管聯盟（(UCID)的500多名成員參加了5月3日的朝聖活動。在梵蒂岡媒體的麥克風前，薩維諾主教講述了參加者在這一天的體驗，以及在今日的企業中促進人性尊嚴、社會公義及團結互助價值觀的重要性。

企業家和他們的員工如何善度這個專為他們舉行的禧年慶典？

首先，這是一次美好的朝聖之旅。我們強調，跨過聖門意味著在任何時候、任何情況下，都願意在我們的生活中迎接基督。談到基督徒企業家與高管聯盟（UCID）的企業家與員工，我希望強調他們有能力、有願意在企業中活出信仰。福音必須激勵企業，使企業首先成為企業家與員工的共同經驗，每個人都有自己的權利和義務，但要維護公益的原則。企業必須是一個大家庭，其中必須肯定教會社會訓導的三個基本原則：公益、財富共享，以及循環和上下間的輔助性。沒有輔助原則，就沒有真正的團結互助。慶典中我們也有懺悔的時刻並舉行了感恩祭。

彌撒紀念的是基督的苦難、死亡與復活，但藉著勞工與企業家的禧年活動，也願意是一次感恩的慶典。我強調今日企業家和勞工的一些基本意義。我冒昧地說，企業家是一種召叫。我願意以已故教宗方濟各經常提醒我們的開誠布公重申，工作的重要性在於有創意地參與天主的計劃。不過，工作必須純淨、美麗、精誠團結及公正。我願意肯定工作是實現正義的工具這一合法性原則。我也補充說，人不能死在工作上，因此安全問題非常重要。然後，我贊同共和國總統的說法，我個人對他表示感謝。他說，與生活成本相比，工人的工資低，因此重新予以思考和調整是有益處的，使之適應今天的通貨膨脹和公共開支造成的影響。

今天成為遵循教會社會訓導的企業家意味著什麼？

我勉勵天主教企業家們，要讓人聽到你們的聲音，挺直腰板，以非常誠實的態度對待政治和制度。你們要努力堅決不陷入誘惑，以為只有存在利潤的邏輯才能成為企業家。利潤固然重要，但不能犧牲公義和工資分配的重大價值。企業在其所有的表達和各種運作中，都能結合耶穌和教會提倡的重大價值。生命在於選擇。借用教宗方濟各的表述，在此時此刻，我們必須明確地辦企業，不能屈服於任何形式的奴役。必須首先設法兼顧權利與義務，無論在勞工方面還是企業家方面都應如此。我願重提教宗方濟各常說的話：有的經濟會殺人、導致丟棄，以及摧毀人性尊嚴。工作也能讓人有尊嚴。

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