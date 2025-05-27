禧年樂隊和流行音樂慶典閉幕彌撒：你們使羅馬城充滿歡樂

聖座福音傳播部代理部長菲西凱拉總主教在羅馬的加富爾廣場主持感恩祭，結束禧年樂隊和流行音樂慶典活動。他感謝前來參加這項禧年慶典的團體，勉勵他們在善中進取，在誠實的信仰、聖善的行為中進步。

（梵蒂岡新聞網）5月10日下午，禧年樂隊和流行音樂慶典活動在羅馬市中心的 31 個廣場以音樂會的方式舉行，有超過 100 個團體參與。這項慶典於隔天11日結束，教宗方濟各生前委託籌辦 2025 年禧年慶典的菲西凱拉（Rino Fisichella） 總主教，於當天上午10 點在加富爾廣場 (Piazza Cavour)主持了閉幕彌撒。

在善中進取

菲西凱拉總主教向所有樂隊成員和民俗表演的代表們表示感謝，他說，因為“你們使這座羅馬城充滿歡樂，在這麼多的廣場上表演，獻上你們的遊戲、歌曲和音樂。感謝你們前來參與這項活動”。

他在彌撒講道中引用聖奧斯定的一篇講話，然後表示：“願你們以極大的熱誠、強烈的激情所做的一切，成為音樂、傳入天主耳中的歌曲。這位聖主教也如此提醒我們。” 菲西凱拉總主教補充道，“歌唱、吹奏，但邊走邊唱、邊吹奏則能解除疲勞，但這不是懶惰”。“歌唱、吹奏和行走，那麼什麼是行走？就是在善中進取。如果你進步了，如果你成長了，如果你變得越來越心胸寬廣，那麼你就學會了行走，但你必須在善中進取，在誠實的信仰、聖善的行為中進步”。

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