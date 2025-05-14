修會部慶祝禧年：為那些因信仰而受迫害的人前行

（梵蒂岡新聞網） “在每個面容上、每個腳步中、每個人的心中，都有一個涉及開門和關門的故事，跨過的門檻、要跨過的門檻或懷著敬意等候的門檻。但我們每一個人也有一些有待穿越的通道”。這是聖座奉獻生活及使徒團體部，也就是修會部部長布蘭比拉（Simona Brambilla）修女說的一番話。

在禧年的各項慶典活動中，聖座奉獻生活及使徒團體部的職員也一起跨過聖門，舉行了他們的禧年慶典。4月14日星期一上午，布蘭比拉修女手持禧年十字架，在庇護廣場（Piazza Pia）開啟了這個部會的聖年朝聖活動。修女自今年1月6日起領導該聖座部會。

在沿著和解大道（Via della Conciliazione）前行的朝聖隊伍中，有40多位該部會的職員，是所有形式的奉獻生活的體現，也是梵蒂岡的一個現實，而且有許多女性在那裡服務。這位聖母神慰傳教會的傳教士繼續表示：

“跨過聖門時，我們每個人有自己的門檻、自己的通道。但同時，我們在心中也守護著在修會部或世界各地遇到的眾多男女奉獻生活者的渴望、期待、夢想和痛苦，將這些託付給那一位，永不落空的希望就是與祂結合在一起的。”

為眾人是一份恩寵

來自德國海德堡的無玷聖母獻主會傳教士馬丁·沃爾夫（Martin Wolf）對布蘭比拉修女的話作出回應說：

“在這禧年朝聖之旅中，我帶著在世界上奉獻生活的現實狀況，有全部的喜樂、挑戰，以及我們在工作中每日遇到的問題。跨過聖門時，我祈求上主賜予我們所有人恩寵。”

救主會的剛果修女蘇撒·巴哈蒂（Suzanne Bahati）體驗到“在差異中匯集了在基督內一起行走的喜樂”。這位修女來到修會部工作僅幾個月，她分享了得到大赦的熱情，“作為希望的朝聖者，邁向一個極需要和平的世界”。

為那些因信仰而受迫害的人前行

在朝聖的行程中，十字架在參加者的手中接力傳遞，最後傳到方濟各窮人義工傳教會的安杰莉卡（Angelica Hernández）修女手中，這位墨西哥修女敘述了一個“難忘的時刻”。她說：

“當我們朝向聖伯多祿墓行走時，我們為全世界所有的奉獻生活者祈禱，尤其是那些因為福音而處在困苦時刻的人。當我手持十字架時，想到了那些遭受宗教迫害的奉獻生活者”，也包括那些因基督的名奉獻他們生命的人，他們需要我們的祈禱，好能將信仰見證堅持到底。”

為完成這次禧年朝聖之旅，並為迎接主的復活，4月15日星期二，修會部的工作人員進行了一天的退省，首先由耶穌會士科斯塔（Giacomo Costa）提供了反省內容，即《若望福音》所記述的耶穌的復活。接著，在個人靜默之後，眾人分成小組，按照同道偕行的風格進行了討論，並舉行了感恩祭。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html