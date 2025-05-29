禧年樂隊和流行音樂慶典：透過音樂聯合萬民

參加禧年慶典活動的樂隊和民俗音樂藝術家們沿著和解大道朝聖，準備跨越聖伯多祿大殿的聖門。他們在這段行程中接受梵蒂岡媒體採訪，作了個人見證。

（梵蒂岡新聞網）“Ay, ay, ay, cielito lindo”。當墨西哥的樂隊穿過梵蒂岡大殿的聖門時，傳統的歌聲響起，堅實而有力：丹尼爾（Daniel）為這個近百人來自墨西哥、色彩豔麗的隊伍打頭陣。他頭戴阿茲特克羽毛頭飾，手腕和腳腕上系著鈴鐺，不時地跪下來，多次劃十字聖號。丹尼爾是參加禧年樂隊和流行音樂慶典的許許多多人中的一個，這些人於5月10日至11日與來自全世界 90 多個國家的 13,000 人齊聚羅馬。

祈禱與民俗

丹尼爾向梵蒂岡媒體解釋，他生在一個非常虔誠的基督信仰家庭，兩個姊妹是度奉獻生活者，而他則是與韦拉克魯斯州（Veracruz）科特佩（Coapetec）的“街頭樂隊”（Panteras Rebolledo Marching Band）一起來到這裡。這隻朝聖隊伍瞬間化作一場民俗表演的舞台。丹尼爾在起步沿著和解大道（via della Conciliazione）邁向聖們的朝聖之旅前不久，在庇護廣場（piazza Pia）表示，在一位曾在秘魯傳教的教宗當選的日子裡，“能帶來我們的拉丁美洲文化，我們感到自豪”，他也提到前任阿根廷教宗。

色彩繽紛的節慶遊行吸引了遊客和過路人的目光，甚至還有從周圍建築物窗口往外探頭的人。所有的人都將相機鏡頭對準舞者擺動的緞帶，與此同時鼓聲齊鳴，用來裝飾這些墨西哥鼓的是在追思已亡節使用的糖骷髏，是死亡的象徵，同時也是生命的開始。

拉丁美洲青年的一個夢想

“對許多人而言，這是夢想成真”。瑪利亞如此表示，她是這個聚集8 至 16 歲的青年樂隊的一位老師。身穿白衣的樂隊隊長對她的話作出回應說，“來到這裡是受到了真正的祝福。音樂是我們的世界，但首先是天主的一份禮物”。然後，他繼續觸摸這些孩子們頸項上的手帕結，並拉緊他們面頰兩側金色闊邊帽的帶子。陽光下，這些闊邊帽閃爍著金光。

再往前走，是穿著綠色制服的意大利佩斯卡拉（Pescara）省的 50 名樂隊成員，他們稍後將在勞羅的聖薩爾瓦多（piazza di San Salvatore） 廣場表演。帕杜拉（Ivo Padula）講述道，“這是一次令人興奮的舊地重遊，因為樂隊已在這裡表演過，那是 1975 年另一個禧年慶典的機會”。

跨越障礙的普世語言

27 歲的小號吹奏者加俾厄爾（Gabriele） 是這個第一次出外演出的樂隊的指揮，他希望有“一個更加美好、充滿和平與希望的世界”；年近 60 歲的雙簧管演奏者桑德羅（Sandro）從 8 歲起就是樂隊的成員，他強調藝術的價值在於它是一種能夠跨越文化和語言障礙的普世語言。

樂隊總裁安德肋（Andrea Cacciatore）談到“雙重慶祝”。他說：“這是因為我們是音樂演奏者，也是非常虔誠的基督徒。我們希望以民俗但更以信仰情愫跨過聖門。我和樂隊的其他成員也在彌撒中擔任輔祭。我們會為新教宗祈禱，希望這位教宗延續方濟各的路線，關注貧困情況和幫助他人。我們希望聖神助佑良十四世的工作，讓許多人接近教會。”

透過音樂聯合萬民

羅馬省薩索拉聖額我略（San Gregorio da Sassola）城樂隊總裁希爾瓦諾（Silvano Proietti） 的願望是，所有樂隊“能使世界越來越具社會性，透過音樂將各民族團結在一起。我們很高興能參加這場盛大的和平活動。音樂一直是靈修和教會的一部分。我們城市和我們樂隊的主保是大額我略，他是額我略聖歌最有權威的詮釋者，這聖歌乃是點綴教會的瑰寶”。

Folklore e spiritualità al Giubileo delle Bande

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