禧年樂隊和流行音樂慶典：在羅馬市區飄蕩的音符和色彩

來自意大利各地的民俗音樂和藝術團體，在羅馬慶祝了專為他們舉行的禧年慶典活動。藝術與音樂，正如方濟各教宗所說，是一種“高尚的語言”，能夠建立聯繫、架起“橋樑”。教宗良十四世在他首次問候語中，也重申了搭建“橋樑”的意願。

（梵蒂岡新聞網）新當選的教宗良十四世首次出現在聖伯多祿大殿的中央陽台上時，激動地熱淚盈眶，這時梵蒂岡國歌的音符在廣場的上空飄揚。梵蒂岡警衛隊的樂團奏出了這首莊嚴的國歌：古老的樂曲伴隨著每一個新的開始。這是音樂中的印記，是開啟新時期的象徵。正如方濟各教宗所稱的那樣，音樂是一種“高尚的語言”，能夠建立聯繫、架起“橋樑”。同他的前任一樣，良十四世在他向世人的首次問候語中，也重申了搭建“橋樑”的意願。

民俗表演

以這種情感與象徵的和諧為起點，禧年再次啟程。教會重新踏上征途。這些都從樂隊、民俗表演，以及慶典的集體節拍中開始。5 月 10 日和 11 日是個週末，這些民俗音樂家在聖年慶典的中心，參加了專為他們舉行的慶典。這項活動的地點設在羅馬台伯河畔的聖母瑪利亞廣場 (Piazza Santa Maria)，夕陽的光線輕撫著千年古石，微風送爽而輕盈。在這裡呈現的是“喜樂與希望”，是聲音與色彩、舞蹈與記憶的交織，在這裡傳統成了舞台表演，信仰轉化為共同的慶節。

街頭畫家

重新開始，就像種子那樣，從地下發芽。同樣，信仰也始於街頭。因此，廣場上的石磚地板變作一幅活生生的畫布：年輕的藝術家們用一支支粉筆畫出線條，塗上顏色，讓耶穌的畫像顯露出來，祂張開雙臂歡迎人們的到來。這是一門有著歷史的藝術，但也很脆弱，生來就是短暫的，一場大雨會將畫面抹去。他們向梵蒂岡媒體解釋說：正因如此，這些粉筆畫“更加珍貴，更加真實”。路人停下腳步，默默地陶醉在這些必會透過照片留下記憶的色彩中。

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