中文直播：為選舉教宗祈禱感恩祭、選舉教宗會議入場式

（梵蒂岡新聞網）聽眾和讀者朋友好！5月7日即將展開選舉教宗會議。當天上午舉行為選舉教宗祈禱感恩祭，同一天下午有選舉權的樞機們要進入西斯汀聖堂，旋即展開第一輪投票。《梵蒂岡電台－梵蒂岡新聞網》將直播當天的感恩祭和入場式，並有中文解說。

為選舉教宗祈禱感恩祭將於羅馬時間7日上午10點在聖伯多祿大殿舉行，請您從北京時間下午3點55分開始參加有中文解說的禮儀。網址是： https://youtube.com/live/4E1EnQGZ52c 。

當天下午，樞機要從保祿小堂遊行至西斯汀堂，從而展開第一輪的投票。選舉教宗會議入場式於羅馬時間下午4點半開始。您可以從北京時間同一天晚上10點10分開始收看有中文解說的入場式，網址是：https://youtube.com/live/4EbrCirqc1w 。

您也可以通過互聯網參與，前往梵蒂岡新聞網的中文頁面，查看詳情。簡體中文的網址是：https://www.vaticannews.va/zh；繁體中文的網址是：https://www.vaticannews.va/zht。

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