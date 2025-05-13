聖座向佛教徒致賀函，邀請以對話來應對現今的挑戰

聖座宗教交談部在衛塞節的機會上發表賀函，強調要共同努力“為和平、正義和所有人的尊嚴”採取“具體行動”。

（梵蒂岡新聞網）“我們之間展開的對話有助於傳播我們宗教傳統的寶藏，從中汲取智慧來面對我們時代的迫切挑戰”。聖座宗教交談部向世界各地的佛教徒發表衛塞節賀函時如此寫道。對世界各地的佛教徒而言，衛塞節是個重要慶典，旨在紀念佛陀的誕生、成道和涅槃。

賀函中寫道，“禧年的精神豐富了”我們的祝賀。再者，賀函也多次提到梵二大公會議文獻《教會對非基督宗教態度》宣言，這宣言於1965年公布後，使天主教會與不同宗教傳統的信徒的關係“更加深入”。因此，“天主教會絕不摒棄”其它不同宗教中“真正且聖善的元素”，各宗教雖然彼此不同，卻都“反映出普照全人類的真理之光”。

此外，賀函中也寫道，“在我們這個充滿分裂、衝突和痛苦的時代，我們意識到，迫切需要進行那能使人獲得自由的對話。這對話不是只限於言語，而且也有能力將言語化為具體行動，以促進和平、正義及所有人的尊嚴”。

聖座宗教交談部重申，正如公布《教會對非基督宗教態度》宣言時一樣，我們的時代充滿了“不公正、衝突和對未來的不確定性”，但要記得，宗教深具給予有意義答覆的能力。

交談和對兄弟情誼的渴望促使我們“為各民族和國家之間的團結和友愛而奮鬥，邀請我們在共通點上作出建設、欣賞我們的差異”。賀函最後寫道，通過對話，“我們各自的傳統能為我們的時代提供適當的答覆”。

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