兒童是教會和禧年的主角

兒童、祖父母和年長者的禧年慶典將於本週末登場，宗座世界兒童節委員會為此準備了多項活動。

（梵蒂岡新聞網）宗座世界兒童節委員會將於5月30日週五上午10點半在羅馬聖加理多大樓舉辦活動，主題是「兒童的教會，邁向世界兒童節」。此活動不僅在禧年的家庭、兒童、祖父母和年長者慶典之際舉行，也為2026年世界兒童節作準備。

屆時，多名講者將在活動上發言。他們當中有宗座世界兒童節委員會主席福爾圖納托（Enzo Fortunato）神父、聖座平信徒、家庭和生命部秘書長蘇薩（Gleison De Paula Souza）。聖座文化教育部部長門東薩（José Tolentino De Mendonça）樞機要講授一堂大師課。見證人則有投入人道救援活動的兒科醫生哈吉－哈桑（Tanya Haj-Hassan），她在加沙地帶等危機處境中開展工作。

此外，孩子們也會有一些遊戲空間，例如禧年大富翁（Giubileopoli），以及《我的世界：伯多祿在此》（Minecraft. Peter is here）遊戲。另外，四名孩童在福爾圖納托神父的陪伴下與意大利國家電視台記者一起在梵蒂岡花園錄製了一檔節目（TG1 W i Bambini），將於5月31日週六下午5點10分在意大利國家電視台一台播放。6月1日主日上午10點半，宗座世界兒童節委員會的幾名代表將在聖伯多祿廣場參加由教宗主持的彌撒。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html