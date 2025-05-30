國際明愛召開線上會議，聚焦解決全球債務危機

國際明愛會於5月28日召開網絡研討會，旨在促進公眾對“當前悄無聲息的全球危機”的認識，並探討如何重構金融體系使其服務於人權。

（梵蒂岡新聞網）梵蒂岡高層人員、民間社會領袖以及國際知名的經濟學家於5月28日齊聚網絡研討會，共同商議使數十億人仍陷於貧困的全球債務危機的解決之道。

該會議由國際明愛會與聖座促進人類整體發展部共同舉辦，主題為：“汲取禧年靈感，推動關於債務、氣候和發展的行動。”

將債務轉化為希望

本次網絡研討會是國際明愛會“將債務轉化為希望”全球行動的一部分，該倡議發起於2024年12月23日。在希望的禧年背景下，宗教領袖和政策專家將共同反思聖年如何“為結束全球債務危機提供願景”。

該倡議旨在吸引公眾對“當下悄無聲息的全球危機”的關注，這是一場關乎人類發展的危機，而非局限於金融領域。眼下，全球有超過33億人生活在政府償還債務的支出大於基本公共服務（例如教育與醫療）投入的國家。

此外，這次網絡研討會正逢教宗方濟各頒佈《願你受讚頌》通諭十周年，這位前任教宗也在2025年世界和平日文告中呼籲減免全球重債國家的債務，“這並非出於慷慨，而是出於正義”。

與會嘉賓、討論主題

本次研討會的與會成員包括哥倫比亞大學國際公共事務學院古茲曼（Martin Guzmán）教授、聖座促進人類整體發展部秘書長斯梅里利（Alessandra Smerilli）修女、聖座常駐聯合國紐約總部觀察員卡恰（Gabriele Giordano Caccia）總主教。

討論的重心是：在禧年背景下，為減輕債務負擔以及改革全球金融體系而採取的具體措施。

與會者反思了方濟各教宗关于金融體系應服務於人權和環境的訓導，並討論了一份受聖座委託、聚焦債務問題的專家小組即將發布的報告。該小組由宗座社會科學院與哥倫比亞大學政策對話倡議合作成立，并由斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）教授擔任主席。

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