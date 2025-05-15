聖座國務卿：我們希望和平進程能在伊斯坦布爾啟動

聖座國務卿帕羅林樞機在羅馬宗座額我略大學出席一場活動，並在活動間隙回答記者提問。談到俄烏雙方領導人準備在土耳其直接進行談判，國務卿表示：「我們希望，為了結束戰爭的目標，這是個嚴肅的起點。」教宗良十四世的首次國際訪問可能會在尼西亞進行。

（梵蒂岡新聞網）土耳其可能是教宗良十四世首次國際旅行的目的地，也是俄羅斯與烏克蘭總統應該要於5月15日舉行峰會的舞台。為此，聖座國務卿帕羅林樞機於14日出席額我略大學一場活動時，在活動間隙向媒體談論了這兩件事。這是帕羅林樞機在選舉教宗會議後，首次接受媒體採訪。

帕羅林樞機向多家媒體表示：「我們始終希望有和平的微光。」「我們很高興終於有機會舉行直接會談。我們期盼能在那裡解開一些至今未解的結，真正啟動和平的進程。」對聖座國務卿而言，現在推測會發生什麼事，「還言之過早」。為了達到終止戰爭的目標，但願伊斯坦布爾是個「嚴肅的起點」。

此刻設想教宗在基輔的旅行仍為時過早

澤連斯基總統12日週一上午在電話會談中邀請教宗良十四世訪問烏克蘭，記者詢問帕羅林樞機，這是否可能成行。樞機回答說，現在仍「為時過早」。教宗在主日天皇后喜樂經祈禱活動中，以及14日上午接見東方教會參加禧年活動者時，都為遭受暴力傷害的地方發出呼籲。帕羅林樞機指出，如同普雷沃斯特在當選教宗後已經多次做的那樣，他將會繼續「為終止戰爭而發出呼籲」。「我們也始終願意提供一個空間。說斡旋是有點誇大了，但至少我們能提供幾間令人滿意的辦公室，幫助會晤順利進行。」與此同時，聖座無意「介入其它正在進行的談判」。

協助烏克蘭孩童回家的機制正在運作

帕羅林樞機指出，聖座的立場是要「努力協助各方拉近距離，而非製造進一步的分裂」。無論如何，他保證，協助那些被強行帶往俄羅斯的烏克蘭孩童回家的機制，目前仍在運作。這主要是「通過聖座使館交換人名，然後確認地點和應對措施」。目前各方對這些孩童的人數沒有達成共識，但重要的是，「每次有一些孩子回到他們家人身邊、回到他們的家、他們的摯愛那裡」。

促使加沙衝突停止

在中東，教宗良十四世和聖座也在延續方濟各教宗勾勒出來的路線，也就是持續呼籲「促使加沙地帶的衝突停止，人質重獲自由，並為加沙提供人道主義援助」。關於這一切，在選舉教宗前的樞機團會議上，已經「大力提出要堅決採取行動」，同時也表示「擔憂中東基督徒正在外流」。「因此，日後需要為這個重大問題找出解決之道。」

良十四世，渴望和平的和平之人

被問到有關選舉教宗會議期間發生的事，帕羅林樞機笑著回答：「你們不要問那些我們不能回答的問題。」接著，樞機談論了新當選的教宗，稱他收到了「非常正面」的評價和反饋。「他呈現出平靜祥和的狀態。他是個渴望和平的和平之人，將會建設和平，所用的渠道正是他最初問候信眾時提到的這些橋樑。」

可能出訪尼西亞

記者的最後一個提問是，良教宗的首次國際訪問可能會去哪裡？對此，帕羅林樞機回答道：「我認為是尼西亞。」「這對天主教會是個重要時刻，對大公運動是個重要時刻。當然，之前就已經規劃了方濟各教宗要去。我推測，良教宗將會踏上同樣的旅程。」

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