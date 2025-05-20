聖座國務卿：教宗良十四世呼籲從事「相遇的外交」

在教宗當選之際，聖座國務卿帕羅林樞機在聯合國紐約總部的活動上發言，強調為所有促進世界「更公平、團結且和平」的人來說，新教宗的當選是「更新的時機」。

（梵蒂岡新聞網）「新教宗的當選是個更新的時機，不僅為天主教徒如此，對所有促進世界更公平、團結且和平的人來說，也是如此」。聖座國務卿帕羅林樞機在聯合國紐約總部舉行的教宗良十四世當選慶祝活動上，向賓客們說了這一席話。

聖座國務卿指出，新教宗「敦促我們擁抱『相遇的外交』，那是一種謙遜聆聽、憐憫行事、優先謀求公益的外交」。同時，帕羅林樞機也承諾，在新教宗的領導下，聖座會與世界各國代表攜手合作，「促進人性尊嚴、保護弱小、搭建橋樑，否則猜忌可能會占上風」。

以和平、正義及真理為基石的外交

帕羅林樞機強調，各國駐聯合國人員「在編織國際合作的網」方面發揮「重要」作用。教宗的「願景」與他們的使命一致，都「以和平、正義與真理的支柱作為外交工作的基石」。

聖座也將「繼續發出道德之聲來捍衛窮人和有需要者，追求和平與人類整體發展」。聖座國務卿祝願外交官能「響應聖父教宗的號召」，成為「和平的播種者」。

帕羅林樞機最後降福了在場眾人、他們的家庭和他們代表的國家，並邀請他們「在良教宗的希望與願景的啟發下一起前進」。

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