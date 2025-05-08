聖座駐聯合國代表：人工智能應促進友愛和分辨力

聖座常駐聯合國紐約總部觀察員卡恰總主教發表了有關人工智能發展與使用的講話，呼籲「科技創新應被放置在範圍更廣大的、謀求公益的計劃中」。

（梵蒂岡新聞網）人工智能的「發展與使用」應當始終為人類服務，促進「友愛」，維持「批判性思考和分辨力」。聖座常駐聯合國紐約總部觀察員卡恰（Gabriele Caccia）總主教5月6日在經濟及社會理事會有關人工智能的特別會議上表達了這項期許。

國際社會的責任

卡恰總主教表示，「關於人工智能的健全政策需要把科技創新放置在範圍更廣大的、謀求公益的計劃中」。這位聖座代表重申，國際社會有責任對人工智能「各種形式」的使用進行規範。這項使命的基礎必須是「一些也能引導治理架構的共同倫理準則」。卡恰總主教列舉了幾個治理架構，例如：有關人工智能的全球對話，以及獨立的國際科學小組。

符合倫理地運用科學

在「平衡人工智能的創新與規範」方面，一個有關各方都視之為倫理基礎的具體榜樣是《關於人工智能倫理的羅馬倡議》，它勾勒出「一系列基本的倫理準則，如透明度、包容性、責任感、不偏私、可靠性和隱私」。多個政府、國際組織、其它機構和私人企業的代表簽署了這份倡議。

卡恰總主教最後總結道，此倡議旨在「促進負責任且符合倫理地運用科學、科技和創新」，如同《未來契約》所約定的那樣。《全球數字契約》是後者的附件。

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