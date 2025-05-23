梵蒂岡運動員協會：從體育界禧年活動帶來希望的動力

在體育界禧年活動的機會上，6月14日將在羅馬宗座奧斯定教父學院會議廳舉行一場國際研討會，與會者中有門東薩樞機和四位國際知名運動員，其中包括巴黎奧運會200米短跑冠軍特博格。

（梵蒂岡新聞網）禧年的體育運動慶典將於6月14日至15日舉行。這兩天的活動將在14日上午9點的國際研討會中拉開帷幕，主題是“希望的動力”。該研討會由聖座文化教育部籌辦，將於羅馬宗座奧斯定教父學院會議廳舉行。

會議以對話和見證的方式進行。首先發言的是聖座文化教育部部長門東薩（José Tolentino de Mendonça）樞機和，即將“卸任”的國際奧林匹克委員會主席巴赫（Thomas Bach）。後者的任職至今年6月23日為止。

與會的四名運動員將分享他們各自的經歷，其中一位是將於6月7日滿22歲的特博格（Letsile Tebogo）。他是2024年巴黎奧運會200米短跑冠軍，也是博茨瓦納和整個非洲的傳奇人物。去年8月29日，特博格與方濟各教宗會面。

此外，梵蒂岡運動員協會主席馬泰（Giampaolo Mattei）也將出席這次對話活動。會議主持人將是意大利廣播電視公司24小時新聞記者、令人難忘的女子游泳明星卡利加里斯（Novella Calligaris），以及梵蒂岡媒體編輯部副主任吉索蒂（Alessandro Gisotti）。

有意參加國際研討會的人士，可在聖座文化教育部的網站上報名：https://collaboration.cloud.va/index.php/apps/forms/s/JKBXkazQgL7kaHaaBTbEb5Rj

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