教宗賑濟所長在烏克蘭：許多窮人從清晨5點排隊領糧

教宗賑濟所所長克拉耶夫斯基樞機已將教宗捐贈的四輛救護車送到烏克蘭。本月8日早上，樞機在扎波羅熱與聖方濟各窮人之僕第三會會士一起分發糧食援助品。

（梵蒂岡新聞網）教宗賑濟所所長克拉耶夫斯基樞機第十次回到烏克蘭，將教宗方濟各捐贈的四輛救護車送往該國。這幾輛救護車中，有三輛送到了扎波羅熱，另外一輛送到了哈爾科夫。樞機在扎波羅熱分發由教宗賑濟所捐贈的糧食援助品，約有一千人從清晨5點就在排隊等候。在仁慈天主父主教座堂前的廣場上，有許多人，尤其是婦女，手中拿著塑料袋來裝生活必需品。隊伍有序，無人推擠，因為他們知道自己不會空手而歸。

克拉耶夫斯基樞機也跟義工一樣忙碌地分發援助物資，以幫助遭受戰爭之苦的人們。許多人通過握手或點頭來表示感謝。他們會領到麵包、罐頭裝的肉和湯。與克拉耶夫斯基樞機一起的，也有聖方濟各窮人之僕第三會的弟兄，樞機解釋道，“他們每週分發少量的糧食大約三到四次，但這意味著人們忍飢受餓，這個戰區非常困苦”。

這些方濟各會會士收到了教宗的援助來繼續他們的使命。他們平日裡準備麵包，之後再分發出去。樞機補充說，“我去了他們的麵包店，他們有一個差不多用了15年的烤箱，所以應該換了。我答應他們，教宗將會為此想辦法，這樣他們就能安全地繼續烤麵包”。

聖座愛德服務部4月7日的公告稱，教宗捐贈的救護車長途跋涉四天後，已經到達目的地。除了克拉耶夫斯基樞機外，另外三輛救護車的司機是來自烏克蘭的三位神長。

樞機最後講述說，“感謝天主，我們開了3300公里的路後到達目的地。除了下雪造成的困難，我們遇到的唯一難題是路面結冰，所以我們放慢了車速”。轉交了救護車後，克拉耶夫斯基樞機表示願意接近受苦者，探訪一些機構，捐贈所需物品，藉以將教宗的安慰帶給“飽受磨難的烏克蘭”。

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