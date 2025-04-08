世界為照料受造界祈禱日主題：和平與希望的種子

聖座促進人類整體發展部宣布教宗為今年9月1日至10月4日受造界時期選定的主題。適逢2025禧年和《願祢受讚頌》通諭問世十週年，聖座促進人類整體發展部強調了「戰爭、暴力與共同家園的衰敗及資源的浪費之間的密切關係」。

（梵蒂岡新聞網）「和平與希望的種子」是教宗方濟各為今年世界為照料受造界祈禱日選定的主題。受造界時期是眾基督信仰教會一同參與的活動，於每年9月1日至10日4日舉行。

聖座促進人類整體發展部在公告中強調，適逢2025禧年和《願祢受讚頌》通諭問世十週年，今年的主題是與受造界和平共處，為本次活動選擇的聖經章節是《依撒意亞先知書》第卅二章14節至18節。如同教宗方濟各和他的最後幾位前任所表明的，和平與照料受造界之間的關係非常緊密（參閱：1990年及2010年世界和平日文告）。同樣地，戰爭、暴力與共同家園的衰敗、資源的浪費之間也有密切的關係。

聖座促進人類整體發展部呼籲同心祈禱，以創造持久和平的條件並激發希望。和平應當是眾人齊心協力建設的。將和平與希望比擬成種子，展現出長期努力的必要性。但願和平與希望的種子能從世界各地浮現出來。

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