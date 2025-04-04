梵蒂岡電影資料館特別放映《揀選：最後晚餐》

《揀選：最後晚餐》第五季的前兩集於本月1日在梵蒂岡電影資料館特別放映，內容主要講述聖週期間在耶穌受難前發生的事。受邀嘉賓中也有飾演瑪利亞瑪達肋納的演員塔比什。

（梵蒂岡新聞網）耶路撒冷準備過逾越節，歡喜的人群從城牆內走出來，揮舞著棕櫚枝大聲歡呼迎接騎著驢子榮進聖城的耶穌。這是《揀選：最後晚餐》影片耶穌和門徒在最後晚餐廳的畫面後的一段倒述鏡頭，以此開始了這部影片。此影片是同名系列影集《揀選》的第五季，本季共有8集，前兩集於4月1日在梵蒂岡電影資料館特別放映。飾演瑪利亞瑪達肋納的演員塔比什（Elizabeth Tabish）也在場。

《揀選：最後晚餐》是以電影的手法拍攝的，講述了聖週開始時發生的最初幾個事件。本部影片將於4月10日至16日在意大利各大影院放映，同時在美洲、歐洲、亞洲和非洲的40多個國家上映。耶穌受難將是《揀選》第六季要講述的內容。

《揀選》是一部眾籌獨立製作的影片，由達拉斯·詹金斯（Dallas Jenkins）編劇、導演和製作，由獅門影業在全球發行。《揀選》是全球收視率最高的其中一部影集，有2.8億觀眾，單集觀看量高達9億次，被翻譯成50種語言，社交媒體的關注者突破1700萬。

正如聖座傳播部秘書長魯伊斯（Lucio Adrián Ruiz）蒙席在4月1日放映會上介紹的那樣，這一成功證實了人們今天仍對聖經，尤其是對耶穌的生平感興趣。它在新的傳播工具中找到優勢，能夠接觸到越來越廣泛的觀眾，也能用充滿希望的訊息讓極為年輕的人感興趣。

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