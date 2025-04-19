聖週五主受難日禮儀：在磨難中效法耶穌，信靠救贖之愛

教宗代表古傑羅蒂樞機在聖伯多祿大殿主持主受難日禮儀，教宗府講道神師帕索里尼神父表示，基督的救恩道路向所有全心信賴天父的人敞開。美國副總統萬斯全家一起參加這項禮儀。

（梵蒂岡新聞網）在禮儀開始時，主祭俯伏在地、信眾跪下祈禱；接著，舉揚十字苦架，講道後信友們上前朝拜十字架。這是主受難日禮儀獨特的環節。4月18日聖週五下午，聖座東方教會部部長古傑羅蒂（Claudio Gugerotti）樞機在教宗方濟各的委託下於聖伯多祿大殿主持主受難日禮儀，共祭的樞機和主教們超過70人，司鐸有150人。齊聚在大殿內的4500名信友當中，坐在第一排的是美國副總統萬斯（James David Vance）和他的妻小。

十字架的智慧

教宗府講道神師帕索里尼（Roberto Pasolini）神父在講道中指出，在充斥著「人工智能、計算機智能」等新興智能的時代，基督聖死與復活的奧秘向我們提出「十字架的智慧，它不算計，唯獨去愛；它不優化，只求付出」。在一個「似乎由算法來建議我們該渴望什麼、思考什麼」的世界，十字架「把真正選擇的機會還給我們，其基礎不是效率，而是交付自己的愛」。

一切服從

當天禮儀的讀經選自《致希伯來人書》（四14-16、五7-9），聖保祿宗徒在其中論及耶穌的「一切服從」。帕索里尼神父解釋道，耶穌的「一切服從」可詮釋為「懷著信賴之情接受，包括那些起初看似有敵意或者無法理解的事」。事實上，基督受難時，「不光是立刻遭遇這些事，而且自由地予以接納，將之化為救恩的道路」。如果我們懂得信靠天父，這救恩之路也就向我們敞開。

懷著依恃之心接受痛苦的意外

接著，教宗府講道神師指出，耶穌在受難的三個時刻，向我們展現出「如何全然信任天主」。首先，祂被逮捕時沒有反抗，而是自由地獻出生命（若十八4-6）。

帕索里尼神父表示，我們也會遇到類似於「逮捕」的情況，例如痛苦的意外、嚴重的疾病、關係的危機。此時，「我們也能懷著同一份依恃之心信靠天主，接受那使我們心煩意亂、似乎具有威脅性的一切」。這態度幾乎從不改變事件的發展，「但若是懷著對天主的信心、對天主引領歷史的信任，我們就能保持內心的自由與堅定」，磨難的重擔固然真實，卻不是「毫無益處」。磨難「開始激發生命」。

無法靠自己的力量得救

講道神師闡述的第二個時刻是耶穌在十字架上表達祂的需求，說「我渴」的時候（若十九28-29）。耶穌的身體「表現出最人性的需求，那是被愛、被聆聽、被接納的需要」。

同樣地，痛苦、疲憊、孤獨或恐懼也會使我們像苦架上的耶穌那樣「赤身露體」，而我們常會受到「自我封閉、假裝能自給自足」的誘惑。但我們應當為自己的需要發出求救聲，讓他人來滿足我們的所需，這或許是「愛最崇高、最謙遜的形式」。帕索里尼神父說，為了做到這點，「需要摒棄一切傲慢，以及我們能靠自己的力量獲救的幻想」。

將我們自己奉獻出去

說完最後一句「完成了」（若十九30），耶穌就斷了氣，將祂的生命完全獻給我們。教宗府講道神師強調，這揭示了「拯救世人的不是強力，而是愛的軟弱」。在一個追求表現的世界裡，很難「承認挫敗或負面的時刻可能是『達致圓滿』的地方」。然而，被釘在十字架上的耶穌向我們展現出「那時時刻刻能湧出完整生命」、能實現最美妙的事，即「最終將我們自己奉獻出去」。

為教宗和受苦者祈禱

講道結束後，全體參禮者在信友禱詞中懇求上主賜給教宗方濟各「生命與健康」，求主「為聖教會保守他，使之作為天主聖潔子民的嚮導與牧人」。此外，眾人也為受磨難的人和飽受戰爭之苦的人祈禱。

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