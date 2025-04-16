聖伯多祿大殿新照明系統亮相：光與記憶的行動

聖伯多祿工程處近期完成了對墓地遺址區、考古展廳及梵蒂岡地下墓穴的照明系統的全面升級，並修復了保祿三世與烏爾巴諾八世的陵墓。為加強安全措施，意大利國家消防隊與梵蒂岡城國消防隊指揮部協作，制定並實施了一項全新的疏散方案。

（梵蒂岡新聞網）修復工程不僅為場所和古蹟帶來新的光彩，更照亮了歷史、藝術與靈修傳統，並有助於文物保護。聖伯多祿大殿總鐸、聖伯多祿工程處處長甘貝蒂（Mauro Gambetti）樞機，在4月11日聖座新聞室的記者會上表示：“眾所周知，聖伯多祿工程處的工作從未停歇，我們努力以行動回饋每一位進入大殿的朝聖者與訪客的信德與愛心。”

光與記憶的行動

甘貝蒂樞機指出：“在這個‘希望禧年’的核心時刻，對保祿三世與烏爾巴諾八世陵墓紀念碑的修復，以及對墓地遺址和梵蒂岡地下墓穴照明系統的更新，都是光與記憶的象徵性行動，引導並持續陪伴朝聖者，進入一個充滿美感、默觀與信德的旅程。”他強調，這不僅是一次單純的藝術之旅，更是一次帶有祈禱性質的穿越。

聖伯多祿大殿每年通常接待約1200萬名訪客，而在禧年期間，預計人數將會翻倍。因此，此次所制定的新的疏導和出口預案，不僅是安全方面的典範，更是“對每位訪客牧靈關懷的具體表達”。甘貝蒂樞機援引教宗2025年世界傳教節文告中的話說：“教宗方濟各邀請我們成為‘希望的匠人與重建者，修復這個常陷於分心與不幸的人類’。因此，我們這些修復工程，不僅是必要的技術措施，更是一個鮮活教會的標記——她敞開胸懷，既關注天主的事，也關懷當代人對愛、和平、喜樂的渴求，以及對真正靈性的嚮往。”

多方恩人資助

此次修復工程得到了多方恩人的慷慨資助。其中，哥倫布騎士團（Cavalieri di Colombo）資助了墓地遺址區的項目，薩法維慈善基金會（Safavi Philanthropic Institute）資助了梵蒂岡地下墓穴的照明工程，哈羅德·胡德爵士慈善基金會（Sir Harold Hood’s Charitable）則支持了教宗烏爾巴諾八世陵墓的修復。

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