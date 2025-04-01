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Un momento del viaggio apostolico in Papua Nuova Guinea dello scorso anno Un momento del viaggio apostolico in Papua Nuova Guinea dello scorso anno  (Vatican Media)
梵蒂岡
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教宗將迎來三位新聖人和一位新真福

在亞美尼亞大屠殺期間殉道的馬洛陽總主教、在巴布亞新幾內亞殉道的平信徒圖羅特，以及耶穌婢女會創始人加爾默羅山的瑪利亞修女將要榮列聖品。教宗方濟各授權聖座封聖部頒布相關法令。此外，德帕爾馬神父將列真福品，以及伊比皮納神父的英勇聖德獲得承認，他得到了可敬者的稱號。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各日前授權聖座封聖部頒布法令，教會很快將迎來有三位新聖人和一位新真福。法令中也承認了一位司鐸的英勇聖德，宣布他為可敬者。

三位新聖人是：亞美尼亞的總主教馬洛陽（Ignazio Choukrallah Maloyan）、巴布亞新幾內亞的平信徒圖羅特（Pietro To Rot），以及委內瑞拉的耶穌婢女會的創始人加爾默羅山的瑪利亞（Maria del Monte Carmelo）修女。

新聖人馬洛陽1869年生於現今土耳其的馬爾丁城，1896年在黎巴嫩晉鐸。他被派往埃及亞歷山大，用阿拉伯語和土耳其語講道，因此遠近馳名。他致力於堂區的牧靈和聖經研究工作。1911年，他參加亞美尼亞主教們在羅馬舉行的教務會議時，當選為馬爾丁的總主教。

1914年6月28日薩拉熱窩事件發生後，土耳其準備參戰，因此強制徵兵，同時發生了針對基督徒，尤其是亞美尼亞人的欺壓事件。1915年6月3日基督聖體聖血節，馬洛陽總主教與13位司鐸及其他600多名基督徒一起被捕。他們拒絕否認自己的信仰，並於6月11日全部被處決。2001年10月7日，教宗若望保祿二世冊封馬洛陽總主教為真福。

另一位新聖人是圖羅特。他於1912年3月5日在現今的巴布亞新幾內亞拉庫奈-拉包爾島出生，家裡人丁興旺。他接受了基督信仰教育，成為一名要理傳教員。他以謙卑和殷切的態度致力牧靈服務，也以極大的愛德關懷近人，尤其是貧困者、病患和孤兒。

在第二次世界大戰期間，日本占領巴布亞新幾內亞，所有傳教士被監禁。圖羅特繼續進行要理講授，當他的牧靈活動被禁止時，他就極度謹慎地秘密進行傳教工作，以免危及信徒的生命，但他完全意識到自己在冒著生命危險。

圖羅特捍衛婚姻的神聖性，反對一夫多妻制，甚至還反對他哥哥作出這樣的選擇。正是因為這個原因，他哥哥向警方舉報他，圖洛特於1945年遭拘捕，被判兩個月的監禁，並於同年7月在監獄裡中毒身亡。1995年元月17日，若望保祿二世教宗在莫爾茲比港冊封圖洛特為真福。

三位新聖人中，還有一位修女，她就是加爾默羅山的瑪利亞。她於1903年8月11日在委內瑞拉加拉加斯出生，後來加入至聖聖體耶穌婢女會，隨後與拉丁美洲的其她修女創立了一個新的修會大家庭，即耶穌婢女會。1974年的一場車禍後，加爾默羅山的瑪利亞修女在輪椅上度過了生命的最後幾年，於1977年5月9日去世。2018年6月16日榮列真福品。因她的代禱而顯的奇跡已得到確認。

即將列真福品的則是德帕爾馬（Carmelo De Palma）神父。新真福於1876年1月27日在意大利巴里出生，1898年12月17日在那不勒斯晉鐸。他為司鐸、修女和修生提供靈修指導，不知疲倦地舉行和好聖事，因此，被譽為“告解亭的英雄”。儘管身患多種疾病，但他仍忠誠而謙卑地履行司鐸職務，直到1961年8月24日離世為止。因他的代禱而顯的奇跡得到教會承認。

此外，法令中也承認了伊比皮納（Giuseppe Antonio Maria Ibiapina）神父的英勇聖德，宣布他為可敬者。伊比皮納是教區司鐸，1806年8月5日生於巴西的索布拉爾，1883年2月19日在巴西安息主懷。

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2025 Apr 01, 13:36
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