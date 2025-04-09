宗座拉特朗大學：福傳熱忱離不開堅實的靈修培育

教宗的大學迎來眾多會議和研討活動，以實際行動響應教宗方濟各向全球聖座使館發出的信函，其中強調“宗座羅馬學術機構所肩負的特殊使命”，這些機構數百年來“始終為整個教會提供教育與研究服務”。

（梵蒂岡新聞網）宗座拉特朗大學已著眼於即將到來的春季重要活動，其中5月15日舉行的開放日，將向未來的學子展示教宗大學的各個院系、學術課程、以及教學設施。除開放日外，當天還將舉辦由神學院主辦的研討會，探討神學教師的身分與使命。

此外，4月28日還將舉行以“尼西亞大公會議與教會的自我認知”為題的學術日活動，以紀念《信經》確立1700週年。教宗方濟各多次強調這一信仰宣認的重要性，特別是在促進合一對話的背景下。拉特朗大學豐富的學術與文化安排，還包括其他兩個值得關注的重要活動：4月10日由牧靈研究所舉辦的“同道偕行日”，以及5月6日和平學研究課程（Ciclo di Studio in Scienze della Pace）為紀念《赫爾辛基協議》簽署50週年所籌辦的研討會。

教宗信函

宗座拉特朗大學始終忠於其全球性的教育使命，力求以創造性和遠見回應教宗方濟各極為重視的教育挑戰。教宗在入院治療前撰寫了《支持宗座拉特朗大學信函》，最近經由聖座駐各國使館轉達至各地主教團，並最終送達每位主教。在信中教宗指出：“推動教會在不斷變化的處境中持續煥發福傳熱忱的動力，離不開堅實且高質量的神學和靈修培育支持。”

“在培育這類教會思想的過程中，那些被召喚成為‘文化實驗室’的團體性場所，主要是各大洲的教會大學與學院”。然而教宗也特別指出，“羅馬的宗座學術機構所承擔的角色具有獨特性質”，幾個世紀以來“它們始終為整個教會提供教育與研究服務”。

逾250年的教育使命

教宗表示：”在這些機構中，我特別想提及宗座拉特朗大學，該校已有超過250年的教學歷史，並因其與教宗之間的特殊聯繫，被譽為‘羅馬主教的大學’。因此,各教區、修會團體及平信徒團體每年在派遣學生就讀宗座大學及教會學院時，應特別考慮拉特朗大學。在這裡，年輕人可以深入學習哲學、神學、牧靈學、教會法與民法比較法、和平學與生態學。”

教宗方濟各補充道：“即使在無法親自派遣學生前往羅馬的情況下，我也邀請你們共同參與教會的培育使命，通過研究項目、獎學金或其他舉措，積極支持我們的母校”。

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