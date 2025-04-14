聖座國務卿：在天主聖言的光照下看中國

聖座國務卿帕羅林樞機為施安東神父的新書《福音馳騁於中華大地，沿著利瑪竇神父的足跡》寫序，表明聖座持續關懷這個地方教會。

（梵蒂岡新聞網）施安東神父「以他信德的目光領略並幫助我們了解中華民族及文明在其悠久旅途中人文的偉大」。聖座國務卿帕羅林樞機為傳教士施安東（Antonio Sergianni）的新書提筆寫序，指出了這一點。這本新書題名為《福音馳騁於中華大地，沿著利瑪竇神父的足跡》，它為基督信仰在中國的歷程作出熱忱且寶貴的見證。

現年84歲的施安東神父是宗座外方傳教會的傳教士，曾經探訪了中國大陸的多個省份。他後來在聖座萬民福音傳播部供職，以此身份關注在中國的天主教會的事件。

帕羅林樞機在書序中表示，「看待中國的方式有很多種。對一個基督徒來說，『在天主聖言的光照下』看中國是合情合理的。傳教士施安東神父在本書開門見山如此寫道，透過一頁又一頁，讓人瞥見獨一無二、無與倫比的力量泉源」。

聖座國務卿強調，施安東神父「以他信德的目光領略並幫助我們了解中華民族及文明在其悠久旅途中人文的偉大」。「藉著他信德的目光，施安東神父回顧了在華夏大地宣講基督的所有歷史片段，從古東方教會的隱修士在基督信仰最初幾個世紀抵華，直到我們今天」。他以「中華的奧妙與基督信仰的奧秘」為脈落書寫，「巧妙地將興衰編織在一起，將沉淪與重振、將混亂與恩寵時刻編織起來」。

樞機寫道，「我們可以說，這本書的內在力量首先從基督之愛的見證併發出來」。施安東神父「講述了他與主內的中國弟兄姊妹的相遇和長期往來，例如主教、司鐸、修女和男女教友。這一頁頁的敘述使這份愛的緣由和泉源綻放光芒。在他人生的旅途中，他對基督的愛在與中國天主教徒弟兄姊妹的相遇中得到了安慰和擁抱」。

「正是因為他的信仰觀和他對中國天主教徒的愛，施安東神父也以適當且客觀的方式記錄了歷任教宗和宗座對在中國的教會的事件的關懷」。樞機表示，施安東神父蒐集放在附錄裡的文件是一項珍貴且實用的工具。

藉由這本書，施安東神父展現出了教宗方濟各所說的話：「在中國，上主一路守護著天主子民的信德。⋯⋯與羅馬主教共融的中國天主教徒行進在當今時代。在他們所處的生活環境中，也以慈悲善工和愛德見證自己的信仰，並藉著他們的見證，為了和諧社會共處、建設共同家園作出了實實在在的貢獻。」（2024年5月21日，教宗為上海教務會議百週年國際會議發表的視頻講話）

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