梵蒂岡首間托兒所啟用：關懷家庭的記號

在教宗方濟各的授意下，「聖方濟各和聖女加辣」托兒所正式啟用。梵蒂岡城國高層人員出席了4月14日下午舉行的剪綵儀式。

（梵蒂岡新聞網）在教宗方濟各的強烈渴望下，一個展現出教會關懷家庭的項目落到實處：4月14日下午，照顧梵蒂岡職員兒女的托兒所舉行了剪綵儀式。這是梵蒂岡城國的首間托兒所，取名為「聖方濟各和聖女加辣」。

梵蒂岡城國政府前任主席貝赫斯（Fernando Vérgez Alzaga）樞機為這新的托兒所主持降福禮。城國政府現任主席彼得里尼修女、兩位秘書長，以及協調城國所有機構專職司鐸工作的慈幼會士都出席了剪綵儀式。

發展認知和分享經驗

這個托兒所每週一至週五早上七點半至傍晚六點半開門，照顧最多30名3個月大到3歲大的嬰幼兒。育兒工作以意大利語和英語進行，內容包括教育及社交活動。老師們會陪伴嬰幼兒的成長進程，幫助他們發展認知並分享經驗。

關懷家庭的項目

梵蒂岡城國政府托兒所事務聯絡人拉奇里尼奧拉（Azzurra Lacirignola）律師向本新聞網解釋道，這個項目醞釀已久，現在終於成為現實。「大約一年半前，梵蒂岡城國政府榮休主席貝赫斯樞機與現任主席彼得里尼修女熱切渴望推動一個關懷梵蒂岡職員家庭的項目，因此構思要開辦托兒所，這也是家長和家庭經常提出的訴求」。

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