卡亞諾女士獲任命為保護聖座古跡委員會主席

聖座國務卿帕羅林樞機任命卡亞諾女士為保護聖座歷史和藝術古跡常設委員會主席。她目前是羅馬宗座額我略大學教會歷史與文化遺產學院的教授。

（梵蒂岡新聞網）聖座國務卿帕羅林樞機4月10日任命卡亞諾（Elvira Caiano）女士為保護聖座歷史和藝術古跡常設委員會主席。她目前是羅馬宗座額我略大學教會歷史與文化遺產學院的教授。

卡亞諾教授於1955年5月29日在意大利帕爾馬出生，在羅馬智慧大學獲得建築學學位，以及建築的歷史、設計與修復博士學位。她曾在翁布里亞考古、藝術與景觀監管局擔任領導職務，曾在羅馬宗座額我略大學教授修復和維護理論，她也發表了許多著作。卡亞諾女士現在要接替布拉內利（Francesco Buranelli）的職務，後者於2017年1月起擔任保護聖座歷史和藝術古跡常設委員會主席，他曾經是梵蒂岡博物館館長。

保護聖座歷史和藝術古跡常設委員會於1923年6月27日由庇護十一世教宗建立。1965年，聖保祿六世教宗對聖座各機構加以重組時，該委員會的工作也擴展到對聖座擁有的藝術品出借進行評估。在若望保祿二世教宗牧職期間，隨著2001年頒發的有關保護文化遺產的法律，“該常設委員會的職責是在梵蒂岡城國和治外法權區進行所有修復工作、新建工程、展覽項目和維護措施時，表達它的見解”。

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