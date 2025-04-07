從聖伯多祿火車站到伯多祿大殿：新的人行道在禧年啟用

羅馬市長瓜爾蒂耶里為「茉莉花道」主持啟用儀式。這條從羅馬聖伯多祿火車站到梵蒂岡大殿的道路經過重新翻修後，使朝聖旅途變得更加安全舒適。

（梵蒂岡新聞網）羅馬市長瓜爾蒂耶里（Roberto Gualtieri）4月5日為梵蒂岡城牆外的一條人行道主持啟用典禮。這條道路連接羅馬的聖伯多祿火車站與梵蒂岡聖伯多祿大殿，總長約1公里。朝聖者下火車後，會經過一段「茉莉花道」，然後沿著梵蒂岡城牆前行，直到聖座教義部大樓前的廣場，由此進入聖伯多祿大殿。

翻修道路，迎接朝聖者

原本的路面經過日曬雨淋，風化嚴重，再加上步道狹窄，已經難以通行。剛完工的項目旨在改善朝聖者通行的方便，拓寬步行區，並且重新鋪設「茉莉花道」和梵蒂岡城牆外的人行道地磚。

此外，銜接公車站與步行區之間的樓梯也也加裝了防衝撞的裝置。人行道周圍的馬路重新鋪設了瀝青，駕車者的安全性與方便感也隨之提升。

這項工程耗資260萬歐元，目的是「在邁向基督信仰核心的旅途中」，為信眾提供一段「更安全、更舒適的路線」。

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