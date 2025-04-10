聖座：迫切需要重啟裁軍之路
（梵蒂岡新聞網）聖座常駐聯合國紐約總部觀察員卡恰（Gabriele Caccia）總主教4月8日在第79屆聯合國大會期間、在聯合國裁軍委員會上發言。他指出，“軍事解決方案”不能有效應對全球不同地區日益加劇的政治不穩定。威懾的邏輯使國際社會遠離持久和平的願景，因此迫切需要重新啟動裁軍之路。
卡恰總主教表示，“諸多國家”越來越傾向於“軍事解決方案”，以保護其主權和利益，這種轉變的代價很高，不僅在經濟方面，多邊主義、對話和國際合作方面也受到了侵蝕，而這些長期以來一直是我們共同努力的基石。
聖座常駐聯合國觀察員回顧了若望二十三世教宗在《和平於世》通諭中所提到的內容。早在1963年教宗就指出，對軍備競賽的理由，人們則往往辯解說，“在今日的國際形勢下，和平無可保證，除非各方保有軍備的平衡。因此，一地增加軍備，立時在他地競相增加”。這些話至今仍“引起深深的共鳴”，使世界遠離“持久的和平”。
鑒於可能發生核武衝突的前景著實“令人擔憂”，卡恰總主教再次呼籲“迫切需要”重啟裁軍之路。總主教提到教宗方濟各的講話，即：大規模毀滅性武器“等同於增加風險，只會帶來和平的假象”。聖座籲請各國加入《禁止核武器條約》和《不擴散核武器條約》。
卡恰總主教在講話中也提到新技術及其對建設和平的影響。在此背景下，教宗方濟各再次呼籲制定“法律架構”，以應對各種挑戰，比如人工智能的出現。教宗表示，只有通過“外交使命”才能找到解決方案，它能夠促進“與各方對話，包括那些被認為‘令人不悅’的或沒有資格進行談判的對話者。這是打破仇恨和復仇鎖鏈的唯一方法，也是去掉人類自私、驕傲和傲慢的武器的唯一方法，而這些都是讓人有意發動破壞性戰爭的根源。
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