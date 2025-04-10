聖座：迫切需要重啟裁軍之路

聖座常駐聯合國紐約總部觀察員卡恰總主教在聯合國裁軍委員會會議上發言時強調，迫切需要重啟裁軍之路。總主教提及教宗方濟各促進包容性對話的呼籲，讓那些“令人不悅”的對話者也參與進來。

（梵蒂岡新聞網）聖座常駐聯合國紐約總部觀察員卡恰（Gabriele Caccia）總主教4月8日在第79屆聯合國大會期間、在聯合國裁軍委員會上發言。他指出，“軍事解決方案”不能有效應對全球不同地區日益加劇的政治不穩定。威懾的邏輯使國際社會遠離持久和平的願景，因此迫切需要重新啟動裁軍之路。

卡恰總主教表示，“諸多國家”越來越傾向於“軍事解決方案”，以保護其主權和利益，這種轉變的代價很高，不僅在經濟方面，多邊主義、對話和國際合作方面也受到了侵蝕，而這些長期以來一直是我們共同努力的基石。

聖座常駐聯合國觀察員回顧了若望二十三世教宗在《和平於世》通諭中所提到的內容。早在1963年教宗就指出，對軍備競賽的理由，人們則往往辯解說，“在今日的國際形勢下，和平無可保證，除非各方保有軍備的平衡。因此，一地增加軍備，立時在他地競相增加”。這些話至今仍“引起深深的共鳴”，使世界遠離“持久的和平”。

鑒於可能發生核武衝突的前景著實“令人擔憂”，卡恰總主教再次呼籲“迫切需要”重啟裁軍之路。總主教提到教宗方濟各的講話，即：大規模毀滅性武器“等同於增加風險，只會帶來和平的假象”。聖座籲請各國加入《禁止核武器條約》和《不擴散核武器條約》。

卡恰總主教在講話中也提到新技術及其對建設和平的影響。在此背景下，教宗方濟各再次呼籲制定“法律架構”，以應對各種挑戰，比如人工智能的出現。教宗表示，只有通過“外交使命”才能找到解決方案，它能夠促進“與各方對話，包括那些被認為‘令人不悅’的或沒有資格進行談判的對話者。這是打破仇恨和復仇鎖鏈的唯一方法，也是去掉人類自私、驕傲和傲慢的武器的唯一方法，而這些都是讓人有意發動破壞性戰爭的根源。

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