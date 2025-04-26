中文直播通知：教宗方濟各九日紀念彌撒

（梵蒂岡新聞網）聽眾和讀者朋友好！教宗方濟各的九日紀念彌撒從4月26日展開，首項禮儀是殯葬彌撒，然後從27日起展開連續八天的追思彌撒。本新聞網會實況播送這九天的禮儀，並且都有中文解說。

天主慈悲主日的追思彌撒將在聖伯多祿大殿前的石階舉行，主禮是聖座原任國務卿帕羅林樞機。禮儀將於羅馬時間27日上午10點半開始。您可以從北京時間同一天下午4點20分開始參加有中文解說的禮儀，中文直播的網址是：https://www.youtube.com/live/juyxmKHihgw。

從4月28日週一起，追思彌撒將於羅馬時間下午5點開始，您可以從北京時間同一天晚上10點55分開始參加有中文解說的禮儀，中文直播的網址待定。

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