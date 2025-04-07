在聖伯多祿大殿，“巨鐘”的聲音在沈默中振動

羅馬國立二十一世紀藝術博物館展出名為“巨鐘的沈默回響”項目。禧年期間，當朝聖者步入聖伯多祿大殿的柱廊時，空氣中瀰漫著新的聲音。這聲音正是源自藝術家捕捉到的、聖伯多祿大殿巨鐘內部的微弱振動。

（梵蒂岡新聞網）聖伯多祿大殿的“巨鐘”是意大利最大、音色最深的鐘之一，其莊嚴的鐘聲每年僅在聖誕節、復活節以及聖伯多祿與聖保祿宗徒慶日這三大節日敲響。該項目發起人、前意大利駐聖座大使翁貝托‧瓦塔尼（Umberto Vattani）解釋說，“我們希望在它沈默時傾聽它。人們以為它無聲，事實上，它有聲音——我們讓它被聽見。我們讓原本的沈默，變得可被聆聽”。聖座文化與教育部部長門東薩（José Tolentino de Mendonça）樞機表示：“這是一個傳遞希望的聲音。”

該聲音裝置於4月3日在羅馬的國立二十一世紀藝術博物館（MAXXI）展出。藝術家比爾‧豐塔納（Bill Fontana）通過最新一代傳感器和高度精密的音響系統，成功捕捉了巨鐘內部原本全然不可察覺的微振，並將其放大、轉化為獨特的聲音體驗。在整個禧年期間，這“無聲的聲音”將通過12個第三代揚聲器，回蕩在聖伯多祿大殿的柱廊之中。

一段與天主相連的振動

這個項目成為了靈修操練場，它教導我們去傾聽，去與他人相遇。這種聲音，這不可見的振動，彷彿是天主的聲音。聖座文化與教育部部長門東薩樞機表示：“在沈默中，天主臨在，天主居於其中。這振動是一種聯繫，它使我們明白，世界不是一個空洞的所在，而是聖神居住的地方。鐘聲的回響使我們彷彿觸及了一種感官性的幻象，那正是靈性經驗所具有的特質。因為靈性的經驗不僅僅是精神體驗，它關乎整個身體——正如聖經多次記載的那樣——當人受到來自天主的體驗時，整個軀體都會被震撼。”

沈默對懂得傾聽的人訴說

門東薩樞機本身就是一位詩人，而詩是由文字、聲音與韻律構成的。當我們詢問這個“當代孕育的宏偉工程”對他訴說著什麼、給予他何種啓示時，他答說：“在傾聽中，湧上心頭的詞語是‘希望'。我想，這緘默鐘聲猶如天主的音樂，它不斷地邀請我們重新開始，重新啓程。”

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