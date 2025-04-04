4月5至6日禧年病患慶典：全球2萬多名朝聖者齊聚羅馬

來自90個國家的病患、醫生、護士、藥劑師、物理治療師、醫療工作者和技術人員齊聚在羅馬和梵蒂岡參加屬於他們的禧年活動。菲西凱拉總主教將於6日主日上午在聖伯多祿廣場主持彌撒，宣讀教宗方濟各準備的講道稿。

（梵蒂岡新聞網）來自世界各地90多個國家的病患、醫生、護士、藥劑師、物理治療師、醫療工作者和技術人員將於4月5日至6日在羅馬相聚，參加本次禧年的第七項盛大活動，即：獻給病患和醫療衛生領域的禧年慶典。大約2萬名朝聖者當中，成千上萬人來自意大利，其他還有美國、西班牙、哥倫比亞、阿根廷、巴西、法國、墨西哥、德國、克羅地亞、菲律賓、秘魯、剛果、澳大利亞、智利、剛果、埃塞俄比亞、加拿大、喀麥隆等國的代表團。

行程安排

這禧年慶典從4月5日週六上午展開，所有參與者從上午8點起都有機會跨越聖伯多祿大殿的聖門。當天下午，許多協會、機構和團體將在羅馬市中心多個廣場舉辦「與城市對話」活動，這些座談會具有文化、靈性和藝術的性質。

週六下午4點，意大利衛生部將在西班牙廣場舉行講座，題名為「付出與團結的價值」，並邀請聖座福音傳播部代理部長菲西凱拉（Rino Fisichella）總主教、意大利衛生部長斯基拉奇（Orazio Schillaci）、羅馬市長瓜爾蒂耶里（Roberto Gualtieri），以及拉齊奧大區主席羅卡（Francesco Rocca）發表講話。同一天下午3點到6點，羅馬生物醫學大學要在羅馬宗座聖十字架大學校園舉辦「安寧照護即希望」研討會，以舒緩治療為主題。

此外，意大利獻血者聯合會將與該國主教團醫療牧靈全國辦公室合作，在羅馬主教座堂前的聖若望廣場舉行有關獻血的宣傳活動。羅馬其他的廣場則會進行關於衛生教育、各種成癮問題的宣導活動。

5日下午4點至5點半，聖座教義部大樓對面的聖婦莫尼加堂將舉行真福比亞基·波羅（Benedetta Bianchi Porro）的介紹會。這位真福是一名就讀醫學院的女大學生，因罹患罕見疾病而早逝。禧年慶典期間，也有多場為病患祈禱的聚會、朝拜聖體，以及由多個照顧病人的修會負責的要理課程。

6日主日，聖座福音傳播部代理部長菲西凱拉總主教將於上午10點半在聖伯多祿廣場主持彌撒，宣讀教宗方濟各為此撰寫的講道。獻給病患和醫療衛生領域的禧年慶典隨之劃上句號。

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