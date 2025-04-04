4月5至6日禧年病患慶典：全球2萬多名朝聖者齊聚羅馬
（梵蒂岡新聞網）來自世界各地90多個國家的病患、醫生、護士、藥劑師、物理治療師、醫療工作者和技術人員將於4月5日至6日在羅馬相聚，參加本次禧年的第七項盛大活動，即：獻給病患和醫療衛生領域的禧年慶典。大約2萬名朝聖者當中，成千上萬人來自意大利，其他還有美國、西班牙、哥倫比亞、阿根廷、巴西、法國、墨西哥、德國、克羅地亞、菲律賓、秘魯、剛果、澳大利亞、智利、剛果、埃塞俄比亞、加拿大、喀麥隆等國的代表團。
行程安排
這禧年慶典從4月5日週六上午展開，所有參與者從上午8點起都有機會跨越聖伯多祿大殿的聖門。當天下午，許多協會、機構和團體將在羅馬市中心多個廣場舉辦「與城市對話」活動，這些座談會具有文化、靈性和藝術的性質。
週六下午4點，意大利衛生部將在西班牙廣場舉行講座，題名為「付出與團結的價值」，並邀請聖座福音傳播部代理部長菲西凱拉（Rino Fisichella）總主教、意大利衛生部長斯基拉奇（Orazio Schillaci）、羅馬市長瓜爾蒂耶里（Roberto Gualtieri），以及拉齊奧大區主席羅卡（Francesco Rocca）發表講話。同一天下午3點到6點，羅馬生物醫學大學要在羅馬宗座聖十字架大學校園舉辦「安寧照護即希望」研討會，以舒緩治療為主題。
此外，意大利獻血者聯合會將與該國主教團醫療牧靈全國辦公室合作，在羅馬主教座堂前的聖若望廣場舉行有關獻血的宣傳活動。羅馬其他的廣場則會進行關於衛生教育、各種成癮問題的宣導活動。
5日下午4點至5點半，聖座教義部大樓對面的聖婦莫尼加堂將舉行真福比亞基·波羅（Benedetta Bianchi Porro）的介紹會。這位真福是一名就讀醫學院的女大學生，因罹患罕見疾病而早逝。禧年慶典期間，也有多場為病患祈禱的聚會、朝拜聖體，以及由多個照顧病人的修會負責的要理課程。
6日主日，聖座福音傳播部代理部長菲西凱拉總主教將於上午10點半在聖伯多祿廣場主持彌撒，宣讀教宗方濟各為此撰寫的講道。獻給病患和醫療衛生領域的禧年慶典隨之劃上句號。
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