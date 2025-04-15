圖奇樞機逝世10週年彌撒，庇護大樓會議室以他為名

在耶穌會士圖奇樞機逝世10週年之際，樞機團團長雷樞機在梵蒂岡良十三世大樓小堂主持彌撒。聖座傳播部庇護大樓一間會議室以他為名。

（梵蒂岡新聞網）《公教文明》期刊主編、梵蒂岡第二屆大公會議專家、梵蒂岡電台台長、若望保祿二世教宗旅行負責人：這些都是耶穌會士圖奇（Roberto Tucci）樞機擔任過的職務。在他逝世10週年的機會上，樞機團團長雷（Giovanni Battista Re）樞機4月14日在梵蒂岡良十三世大樓小堂為此主持彌撒，稱之為「教會與教宗的忠僕」。

率先宣布若望保祿一世死訊

在場共祭的切里格（Emil Paul Tscherrig）樞機曾在聖座國務院服務多年，為準備沃伊蒂瓦教宗的旅行與圖奇樞機合作。歷任負責教宗國際旅行的神長們，也到場共祭。此外，以教宗禮儀長的身份服務過沃伊蒂瓦和拉青格兩位教宗的馬里尼（Piero Marini）總主教、聖座傳播部部長魯非尼（Paolo Ruffini）和秘書長魯伊斯（Lucio Ruiz）蒙席，以及梵蒂岡電台前任台長、聖座新聞室前任主任隆巴爾迪（Federico Lombardi）神父都參加了彌撒。

隆巴爾迪神父指出，他的同會弟兄圖奇擔任梵蒂岡電台台長時，就住在電台所在地良十三世大樓附近的小房舍，即本篤十六世退休後居住的寓所教會之母隱修院。圖奇每天一大清早就抵達良十三世大樓小堂，「清晨7點半主持梵蒂岡電台播送的拉丁文彌撒」。因此，他逝世10週年的紀念彌撒選在同一聖堂、同一時間舉行。

此外，1978年9月29日，在例行的清晨彌撒開始前，宣布了若望保祿一世蒙主恩召的消息。這是盧恰尼教宗的第一個訃聞。

庇護大樓會議室以圖奇樞機為名

圖奇樞機逝世10週年紀念彌撒結束後，梵蒂岡新聞網、梵蒂岡電台和《羅馬觀察報》所在地庇護大樓二樓的會議室正式以圖奇樞機為名，並舉行了揭牌儀式。

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