若望保祿二世逝世廿週年彌撒：求聖教宗降福受傷的世人

聖座國務卿帕羅林樞機為聖若望保祿二世教宗逝世廿週年主持彌撒，紀念他為教會和世界帶來的深層改變。

（梵蒂岡新聞網）聖座國務卿帕羅林樞機4月２日下午在梵蒂岡聖伯多祿大殿主持彌撒，紀念聖若望保祿二世教宗逝世20週年。眾多聖職人員、男女會士、政要和平信徒齊聚一堂，懷著感恩和喜悅的心緬懷這位聖教宗。

帕羅林樞機從《若望福音》出發，省思了引領若望保祿二世一生的深厚信德。經上記載耶穌說：「聽我的話，相信派遣我來者，便有永生。」（若五24）樞機表示，這份信念支持著聖教宗在他的使命上堅定不移，帶領他秉持非凡的勇氣和忠信去面對挑戰。

天主上智的安排

聖座國務卿在講道中強調，若望保祿二世承認天主在他人生中的上智安排。沃伊蒂瓦教宗1981年遭遇刺殺後，將他的劫後餘生看作是天主賞賜的恩典，再次表明他致力於服務教會。

對此，若望保祿二世留下了遺言。他寫道：「在天主的眷顧下，祂以奇跡的方式拯救了我，讓我死裡逃生。祂是生命與死亡的唯一主宰，祂親自延長了我的壽命，祂在某種程度上將生命重新賜給了我。」

不要害怕

此外，聖座國務卿也反思了沃伊蒂瓦教宗在兩千大禧年的歷史性角色。「對若望保祿二世來說，基督是歷史的中心。」他敦促世人在救主的光照下重新發現其意義。

若望保祿二世鼓勵眾人：「不要害怕，卻要向基督大大地敞開門。」他也在《新千年的開始》宗座牧函中期勉教會「划到深處去」（路五4）。帕羅林樞機指出，這啟發了教宗方濟各的「走出去的教會」的觀念。

戰爭始終是個挫敗

若望保祿二世孜孜不倦地提倡和平、維護人性尊嚴。樞機表示，儘管他的話語不被理睬，但他締造和平的承諾並未動搖，展現出教會的先知性見證。

聖座國務卿最後呼求若望保祿二世的轉求，並引用本篤十六世教宗20年前在殯葬彌撒上的話。那時候，本篤教宗祈求說：「請降福我們，聖父教宗若望保祿二世！請降福這個在旅途中的上主的教會，願她成為希望的朝聖者。求你降福被撕裂且迷惘的世人，願人們找到自己尊嚴和崇高使命的道路，並認識天主慈悲與愛的富饒！」

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