帕羅林樞機接見愛沙尼亞總統卡里斯

聖座國務卿帕羅林樞機於4月3日上午接見了愛沙尼亞總統卡里斯，加拉格爾總主教也在場陪同。在會談中，雙方對良好的雙邊關係表示讚賞，並為愛沙尼亞的首位真福、殉道者耶穌會士普羅菲特利希總主教即將榮列真福品表示欣喜。

（梵蒂岡新聞網）4月3日上午，聖座國務卿帕羅林樞機在聖座國務院接見了愛沙尼亞總統卡里斯（Alar Karis），聖座國務院與各國及國際組織關係部門秘書長加拉格爾總主教也在場陪同。在隨後的會談中，雙方重點討論了“烏克蘭戰爭結束的前景”。

聖座新聞室的一份公告指出，“在親切的會談中，雙方對良好的雙邊關係表示讚賞，並肯定了當地天主教團體對愛沙尼亞社會的積極貢獻。此外，雙方也對愛沙尼亞的首位真福、殉道者耶穌會士普羅菲特利希（Eduard Profittlich）總主教即將榮列真福品表示欣喜”。最後，“雙方還就雙邊、地區及國際議題交換了意見，尤其討論了烏克蘭戰爭結束的前景”。

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