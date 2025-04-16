科馬斯特里樞機主持復活節彌撒，雷樞機則是聖週六守夜禮

教宗方濟各委託聖伯多祿大殿榮休總鐸、教宗梵蒂岡城國榮休代理主教科馬斯特里樞機主持復活主日在聖伯多祿廣場舉行的彌撒聖祭。雷樞機受託主禮聖週六在聖伯多祿大殿裡的守夜禮。

（梵蒂岡新聞網）在教宗方濟各的委託下，科馬斯特里（Angelo Comastri）樞機將主禮在聖伯多祿廣場舉行的復活主日彌撒。這位樞機是聖伯多祿大殿榮休總鐸、教宗梵蒂岡城國榮休代理主教。樞機團團長雷（Giovanni Battista Re）樞機則要主持聖週六晚上在聖伯多祿大殿舉行的復活前夕守夜禮。

此外，聖座新聞室4月15日宣布了受教宗之託主持聖週禮儀的樞機名單。聖週四上午的祝聖聖油彌撒將由聖座財產管理局榮休主席卡爾卡尼奧（Domenico Calcagno）樞機主持，聖週五的主受難日禮儀則由聖座東方教會部部長古傑羅蒂（Claudio Gugerotti）樞機主禮。同一天晚上要在羅馬市中心鬥獸場帶領公拜苦路活動的是教宗羅馬教區代理主教雷納（Baldo Reina）樞機。

15日公布的聖伯多祿大殿禮儀行事曆指出，聖週四傍晚6點在聖伯多祿大殿舉行的主的晚餐彌撒將由聖伯多祿大殿總鐸、教宗梵蒂岡城國代理主教甘貝蒂（Mauro Gambettti）樞機主持。

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