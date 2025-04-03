梵蒂岡新聞網增添了阿塞拜疆語頁面

自本月2日起，阿塞拜疆語成為梵蒂岡新聞網的第56個語言。阿塞拜疆宗座監牧指出，這是一項加強信德和傳播真理的舉措。聖座傳播部部長強調，“在我們日復一日以活石來建造建築物中，每一種語言都很重要”。

（梵蒂岡新聞網）梵蒂岡新聞網自4月2日起增添了阿塞拜疆語頁面，以擴展其新聞服務。這一天也是首位訪問阿塞拜疆的教宗、聖若望保祿二世逝世二十週年紀念日。梵蒂岡媒體現在使用56種語言，其中包括意大利語、西班牙語、英語和法語的四種手語。

阿塞拜疆宗座監牧費克特（Vladimir Fekete）主教提到若望保祿二世教宗對阿塞拜疆的訪問。他說，“教宗於2002年5月23日在巴庫舉行彌撒。他在講道中強調，該國小小的天主教團體應該是社會的酵母和靈魂。在當今世界中，媒體越來越成為傳播真理的有力工具，從而支持人類的希望和加強信徒的信德”。

費克特主教支持這項與聖座傳播部合作的計劃。他解釋說，“在阿塞拜疆大多數當地天主教徒不會講其他語言，他們經常通過一些不總是可靠的消息來源來了解普世教會生活的訊息。因此，我們決定同梵蒂岡電台-梵蒂岡新聞網合作啟動這一舉措，來促進認識及加強信德”。

主教接著指出，“每個人都有機會用自己的語言閱讀聖父教宗的話語和普世教會最重要的新消息。我堅信，這對許多非信徒或者其他宗教信徒來說，會是一項有用的服務”。

聖座傳播部部長魯菲尼重申，“在我們日復一日以活石來建造建築物中，每一種語言都很重要”。他說，教宗方濟各2016年10月在阿塞拜疆巴庫訪問時“讚揚了阿塞拜疆小小的天主教團體，將其比作聖神降臨時躲在最後晚餐廳內、人數稀少且處於邊緣狀態的團體。把阿塞拜疆語增添到梵蒂岡新聞網的其他眾多語言中，意味著我們要見證，在教會中不存在大和小之分”。

關於梵蒂岡新聞網添加阿塞拜疆語頁面，聖座傳播部編輯主任托爾涅利（Andrea Tornielli）解釋道，“梵蒂岡新聞網阿塞拜疆語頁面不僅在傳播教宗的話語方面是一種貢獻，在各宗教間對話方面也是如此”。

梵蒂岡電台-梵蒂岡新聞網負責人梅尼凱蒂（Massimiliano Menichetti）指出，“阿塞拜疆語出現在梵蒂岡媒體中是極其重要的，因為它能夠讓數以百萬計的人直接與教宗、普世教會生活和聖座訊息連接起來”。

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