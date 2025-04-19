美國副總統萬斯拜會帕羅林樞機：和平、移民、宗教自由

美國副總統萬斯4月19日上午在聖座國務院受到國務卿帕羅林樞機的接見，聖座國務院與各國及國際組織關係部門秘書長加拉格爾總主教也在場。雙方重申聖座與美國為捍衛宗教及良心自由的共同努力。會上談及國際局勢、陷入戰爭的國家，以及移民和難民的人道主義處境。教會對最脆弱者的寶貴服務獲得讚賞。

（梵蒂岡新聞網）4月19日週六上午，美國副總統萬斯（James David Vance）在聖座國務院蒙聖座國務卿帕羅林樞機接見，聖座國務院與各國及國際組織關係部門秘書長加拉格爾總主教也在場。聖座新聞室公布了這個消息。

聖座的公告指出，雙方在親切的會談中對聖座與美國現存的良好雙邊關係表示滿意，重申在保護宗教及良心自由上的共同努力。雙方也對國際局勢交換意見，尤其談及發生戰爭、政治張力和人道處境艱難的國家，特別關注移民、難民和囚犯。會談中探討了其它共同關心的議題。最後，祝願美國與在美國的天主教會之間的合作順利，後者對最脆弱者的寶貴服務獲得讚賞。

前一天18日下午，萬斯副總統與他的妻子和三名子女一起參加了在聖伯多祿大殿舉行的主受難日禮儀。禮儀由教宗代表、聖座東方教會部部長古傑羅蒂（Claudio Gugerotti）樞機主持。

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