梵蒂岡金融信息監管局報告：通報可疑活動的機制有所精進

梵蒂岡金融信息監管局在最新的年度報告中強調，通報機制現在更加有效、對地緣風險更加關注。在歐洲委員會評估反洗錢措施特設專家委員會的後續追蹤中，聖座獲得正面評價。

（梵蒂岡新聞網）根據梵蒂岡金融信息監管局（ASIF）4月9日週三發表的年度報告，該機構在2024年持續鞏固了聖座與梵蒂岡城國在預防並打擊洗錢、資助恐怖主義及擴散大規模毀滅性武器方面的工作。

通報可疑活動

在2024年，梵蒂岡金融信息監管局接獲了79起可疑活動的通報，其中73起來自受監管的實體；在2023年，共有123起通報來自118個實體。通報數字的減少是積極的信號，因為這代表通報的品質有所提升，而非通報方的監管力度減少。

金融信息監管局在報告中解釋道，這趨勢顯然主要可歸功於通報案件的篩選程序日漸精進，這也展現在國內外合作與日俱增等指標上。在2023年和2024年，呈報給梵蒂岡檢察院的案件則是持平，都是11起，但在2024年，採取預防措施的案件數量卻增加了。

更關注地緣風險

2024年的年度報告首次公布「最常見的異常指標」。而且，年度報告也將依照明確異常指標的可疑活動，以及只因為與高風險司法管轄權或加強監管的司法管轄權直接或間接相關就加以通報的案件，二者區分開來。

如此改變是一項重大創新，表現出對「地緣風險」的特別關注。在反洗錢和資助恐怖主義的系統上，地緣風險是系統有效運作的關鍵因子。

然而，梵蒂岡金融信息監管局確認了沒有嚴重的問題：與地緣風險有關的通報案件中，沒有任何一件移交給檢察院。

宗教事業局始終是個穩固且組織完善的實體

在2024年期間，對於宗教事業局（IOR）的健全、謹慎且可持續的管理，梵蒂岡金融信息監管局進行了持續且系統性的審查。

密切的監督採用了銀行監管檢查和評估程序（SREP）。宗教事業局收到要求，必須公布有關環境、社會和公司治理的信息。

此外，金融信息監管局也格外關注金融領域。對此，局長巴爾巴加洛（Carmelo Barbagallo）在介紹年度報告的「局長的信」裡強調了「宗教事業局取得的好成績」，並且稱宗教事業局是「穩固且組織完善的實體」。

歐洲委員會對各項進步表示肯定

此外，2024年度報告也強調，歐洲委員會評估反洗錢措施特設專家委員會（Moneyval）對技術準則加以追蹤，聖座與梵蒂岡城國在這方面取得了良好的成果。

在第五輪的互相評估中，對聖座與梵蒂岡城國在2021年4月的互相評估報告後的進展，進行了評鑑。

在歐洲委員會評估反洗錢措施特設專家委員會於2024年5月舉行的第67屆全體會議上，聖座與梵蒂岡城國先前被建議要重新評估的三個要點，評級都已經往上調。

目前，聖座與梵蒂岡城國在適用的39個建議要點中，有35個要點獲得完全或高度合規的評價。

局長的信

金融信息監管局局長巴爾巴加洛在年度報告的引言中表示，該機構於2024年內，在預防並打擊洗錢及資助恐怖主義，以及監督宗教事業局的行動方面，維持了高水平。其證明是與國內外當局合作的品質，以及宗教事業局取得的好成績。

局長強調了監管局的兩大工作重點：「第一、能分辨出非法所得的途徑，目的是之後要追討回來；第二、對梵蒂岡各機構和法人作出貢獻，預防洗錢及使用非法所得」。

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