聖座：請為人民的福祉減免債務

聖座常駐聯合國觀察員卡恰總主教在聯合國人口與發展委員會第58次會議上發言，對各國醫療衛生領域持續存在的不平等現象表示擔憂。

（梵蒂岡新聞網）聖座常駐聯合國觀察員卡恰總主教日前在聯合國人口與發展委員會第58次會議上發言時表示，許多發展中國家將更多資源用於還債，而不是投資於人民福祉“所需的基本需求”。這不僅是一種經濟不公，也是一種道德醜聞，迫切需要採取行動。

本次會議的主題是“為各年齡段的所有人確保健康的生活並促進福祉”。在禧年之際，教宗方濟各籲請較富裕的國家“免除那些永遠無法償還債務的國家的債務”。卡恰總主教也強調了這種“關懷舉動”的重要性。

總主教表示，“儘管近幾十年來，在改善人們的健康和福祉方面取得了重大進展，但聖座依然嚴正關切”在提供醫療援助方面存在的問題和緊急性，尤其是“最脆弱的人們”的處境。聖座常駐聯合國觀察員指出，世界上許多地方“孕婦和兒童的死亡率依然高得令人無法接受”。“每年有數以百萬計五歲以下的兒童死於營養不良和傳染病，有些死因是可預防的”。

卡恰總主教接著指出，為了保障所有人的發展和健康，務必“承認和解決在發達國家和發展中國家之間醫療衛生領域的嚴重不平等”。“在低收入國家，很多人無法擔負或獲得最基本的醫療服務。”這種不平等“因發展中國家沉重的債務負擔而進一步加劇”，這些國家無法將資金用於一些重要問題上，比如消除貧困、醫療衛生領域、營養或獲得清潔飲用水。

卡恰總主教也強調，這些挑戰不能“只被當成技術問題”，而需要“一種整體的應對之道”，承認“在人生各階段人的首要地位和天主賜予他的尊嚴”。聖座重申，促進健康和福祉的第一步必須始終是增進每個人在生命各年齡段，即從受孕到自然死亡的固有尊嚴。

總主教也呼籲要“優先制定加強和支持家庭的政策”。“家庭是一個健康和繁榮社會的基石”。“家庭是陶冶人品的首個學校，孩子們在那裡學習團結互助、負責任和照顧他人。”家庭也是常常照顧最有需要者，比如兒童、長者或殘疾人士的場所。卡恰總主教最後期許道，“願保護家庭穩定、團結及其權利的政策能創造出必要條件，以增進家庭所有成員的福祉並推動公益”。

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