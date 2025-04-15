“天主的建築師”高迪獲可敬者稱號

西班牙加泰羅尼亞藝術家高迪成為可敬者。他將自己的大部分生命致力於巴塞羅那聖家堂的建造，認為其工作是一項幫助人認識天主的使命。在巴西殉道的一位司鐸和一位印度修女將榮列真福品。另外，還有三位司鐸成為可敬者。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各4月14日接見了聖座封聖部部長塞梅拉羅樞機，授權該部會頒布法令，承認了因建造聖家堂而聞名於世的西班牙建築師高迪（Antoni Gaudí）和另外三位司鐸的英勇聖德，宣布他們為可敬者。此外，一位在巴西殉道的意大利司鐸和一位印度修女將榮列真福品。

可敬者高迪出生於1852年6月25日，地點可能是西班牙雷烏斯。1883年，即聖家堂奠基的隔年，年僅31歲的高迪接受委託，承擔起指導巴塞羅那聖家堂修建的工作。從那時起，他用畢生的時間來修建這個禮儀場所，在這裡展現出了他的藝術才華、宗教情愫及深厚靈修。年輕的高迪將聖家堂視為天主託付給他的一項使命。

1887年至1893年，高迪設計並指導了其他工程，涵蓋民用和宗教建築。1894年四旬期期間，他因嚴格守齋而患上嚴重疾病，儘管這使他的生命處於危險之中，但他卻在尋找天主中活出深刻的靈修經驗。

高迪是一位虔誠的信徒，勤領聖事，他將藝術作為讚美上主的頌歌，將自己的工作成果奉獻給上主，並認為這是一項讓人們認識和接近天主的使命。1926年6月7日，高迪被一輛電車撞倒，由於當下沒有人認出他來，他被送到聖十字醫院，這是當地一家為窮人服務的醫院。他領受了臨終聖事，於三天後，即6月10日去世。約有3萬人參加了他的葬禮。

教會也將迎來兩位新真福，他們是童貞聖母的伊萊沙(Eliswa della Beata Vergine)修女和蘭喬蒂（Nazareno Lanciotti）神父。

童貞聖母的伊萊沙修女是加爾默羅赤足第三會的創始人。她於1831年10月15日在印度喀拉拉邦出生，1913年7月18日在印度去世。因她的代禱而顯的奇跡已得到確認。

蘭喬蒂神父是教區司鐸，1940年3月3日在意大利羅馬出生。他遠赴巴西傳教，2001年2月22日，被仇教者殺害，在巴西聖保羅殉道。

此外，聖座法令還承認了三位司鐸的英勇聖德，宣布他們為可敬者。他們分別是一位比利時人和兩位意大利人。

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