若望保祿二世逝世廿週年，帕羅林樞機4月2日主持彌撒

適逢沃伊蒂瓦教宗逝世20週年，聖座國務卿帕羅林樞機將於4月2日下午3點主持彌撒聖祭，季維奇樞機共祭。教宗方濟各今年２月12日致函季維奇樞機，保證降福所有參禮的人。

（梵蒂岡新聞網）一個多月前，2月12日，教宗方濟各致函季維奇（Stanisław Dziwisz）樞機，保證降福所有參加聖若望保祿二世教宗逝世20週年禮儀的人。教宗寫道：「我祝望所有的人在希望的記號下善度祥和的禧年。我懇求童貞榮福瑪利亞和聖若望保祿二世教宗的轉禱，由衷祝福你們，以及所有參加今年4月２日禮儀的人。」

4月2日的彌撒和守夜禮

季維奇樞機將於4月2日下午3點在梵蒂岡聖伯多祿大殿，在帕羅林樞機主持的逝世週年紀念彌撒中共祭。這台彌撒向所有的人開放，不需要任何票券即可入場參禮。

同一天晚上9點，以波蘭語和意大利語進行的守夜禮將在聖伯多祿廣場舉行。屆時，主禮者將是波蘭主教團主席沃伊達（Tadeusz Wojda）總主教。在當天下午的紀念彌撒中，他也在共祭神長的行列裡。

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