四旬期第九場默想：安息不以成就衡量，卻接受生命賜予的一切

教宗府講道神師帕索里尼神父在保祿六世大廳帶領四旬期避靜第九場默想，這位方濟各會士深入探討了聖經關於“安息”的概念，安息並非單純的不作為，而是一種圓滿與滿足的狀態。在教宗當選週年之際，聖座禮儀及聖事部秘書長維奧拉總主教代表聖座向教宗表達敬愛之情，並保證為其獻上祈禱。

（梵蒂岡新聞網）永生是已然賜予我們的恩典，但我們常常難以理解其中一個核心要素——安息。從小，我們便熟悉這句祈禱文：“主啊，求禰賜給他們永遠的安息，並以永恆的光輝照耀他們。願他們得享安息。阿們。”在許多人看來，永恆若是基於永遠的安息，似乎令人失望，彷彿生命最終只是一場無盡的沈睡。然而，這種理解源自一個根本性的誤解：我們將安息視為不作為，而在聖經的視角中，安息是一種圓滿和滿足的狀態。

天主自己也經歷了安息——當耶穌在十字架上受難後，被安葬在墓穴中。這個時刻並非一種毫無生機的停滯，而是一項工程的圓滿實現，正如一篇古老的聖週六講道詞所言：“天主在肉身中死亡，並降入陰府，震撼了冥界的國度。”基督雖然安息了，然而祂仍在施行奧秘，解救陰府的靈魂。這告訴我們，停止並不意味著無用，而是能夠充滿信心地擁抱時間，不要陷入無意義的忙碌與焦慮。

今日，安息已成被忽視的奢侈品。我們生活在一個要求我們時刻忙碌、始終在線、不斷追求高效的社會。然而，機會越多，我們卻越難真正得到休息。聖經中僕人的比喻告訴我們，一個僕人完成了自己的勞作後，並不期待額外的獎賞，而是單純地接受自己履行了應盡的職責。這向我們揭示了一個重要的真理：只要我們執著於成果，便永遠無法找到安息。唯有平靜地接受自身的局限，我們才能最終在平安中歇息。

真正的安息不是停滯，而是自由。這是一種無需再向任何人證明自己的狀態，因為我們已被天主的愛所擁抱。這是一種內在的平安，使我們能真正體悟聖保祿在《希伯來書》中所說的：“誰進入了天主的安息，他也就停止自己的工作而安息，正如天主停止自己的工作而安息一樣”（四10）。善度安息的生活，就是在為永生作準備——學會無所畏懼地生活，學會放下無謂的執著，信賴天主已在我們內的作為。

真正的安息是內心的平安，它不以成就衡量，而在於能否接受生命所賜予的一切。安息不是逃避，而是一種學會更深刻、更從容地生活的方式。安息不是被動，而是一種充滿信賴的主動，使我們得以自由地去愛。“在愛內沒有恐懼，反之，圓滿的愛把恐懼驅逐於外”（若一四18）。最終，永生並非遙遠的目標，而是已然在我們內生長的現實。我們此刻便蒙召去活出這永恆生命。

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