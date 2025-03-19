四旬期第九場默想：安息不以成就衡量，卻接受生命賜予的一切
（梵蒂岡新聞網）永生是已然賜予我們的恩典，但我們常常難以理解其中一個核心要素——安息。從小，我們便熟悉這句祈禱文：“主啊，求禰賜給他們永遠的安息，並以永恆的光輝照耀他們。願他們得享安息。阿們。”在許多人看來，永恆若是基於永遠的安息，似乎令人失望，彷彿生命最終只是一場無盡的沈睡。然而，這種理解源自一個根本性的誤解：我們將安息視為不作為，而在聖經的視角中，安息是一種圓滿和滿足的狀態。
天主自己也經歷了安息——當耶穌在十字架上受難後，被安葬在墓穴中。這個時刻並非一種毫無生機的停滯，而是一項工程的圓滿實現，正如一篇古老的聖週六講道詞所言：“天主在肉身中死亡，並降入陰府，震撼了冥界的國度。”基督雖然安息了，然而祂仍在施行奧秘，解救陰府的靈魂。這告訴我們，停止並不意味著無用，而是能夠充滿信心地擁抱時間，不要陷入無意義的忙碌與焦慮。
今日，安息已成被忽視的奢侈品。我們生活在一個要求我們時刻忙碌、始終在線、不斷追求高效的社會。然而，機會越多，我們卻越難真正得到休息。聖經中僕人的比喻告訴我們，一個僕人完成了自己的勞作後，並不期待額外的獎賞，而是單純地接受自己履行了應盡的職責。這向我們揭示了一個重要的真理：只要我們執著於成果，便永遠無法找到安息。唯有平靜地接受自身的局限，我們才能最終在平安中歇息。
真正的安息不是停滯，而是自由。這是一種無需再向任何人證明自己的狀態，因為我們已被天主的愛所擁抱。這是一種內在的平安，使我們能真正體悟聖保祿在《希伯來書》中所說的：“誰進入了天主的安息，他也就停止自己的工作而安息，正如天主停止自己的工作而安息一樣”（四10）。善度安息的生活，就是在為永生作準備——學會無所畏懼地生活，學會放下無謂的執著，信賴天主已在我們內的作為。
真正的安息是內心的平安，它不以成就衡量，而在於能否接受生命所賜予的一切。安息不是逃避，而是一種學會更深刻、更從容地生活的方式。安息不是被動，而是一種充滿信賴的主動，使我們得以自由地去愛。“在愛內沒有恐懼，反之，圓滿的愛把恐懼驅逐於外”（若一四18）。最終，永生並非遙遠的目標，而是已然在我們內生長的現實。我們此刻便蒙召去活出這永恆生命。
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