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四旬期避靜 四旬期避靜  (ANSA)
梵蒂岡
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四旬期避靜第十場默想：生命不是一部無意義的影片

教宗府講道神師在第十場、也是最後一場默想中對生命的“不斷轉化”進行了省思，将之比作一粒種子，有喜樂與痛苦、成就與失敗。以下是這篇省思的撮要。

（梵蒂岡新聞網）生命有其美妙，也有艱難的時刻，它向我們提出一個至關重要的問題：若一切都走向終結，我們在這個世界上走一遭還有什麼意義？若對永生沒有希望，現實生活的重擔就會壓垮我們或使我們玩世不恭將我們推向屈從於命運聖保祿建議我們要將目光放在永恆而無形的事物上。

人類在身體上逐漸走向衰退是不可抗拒的，但內在的更新則日復一日。一切看似無法化解的事物其實都有一種更重大的命運：天主造了我們是為讓我們復活，這並非烏托邦的夢想，而是我們蒙召度圓滿生活的自然邏輯。

在基督死於十字架且復活的奧蹟中，天主完成了祂的愛的計劃。被釘在十字架上的耶穌看似失敗，事實上揭示出天父不放棄自己的子女。這表明我們的生命絕非出於偶然，而是成為義子及得救贖計劃的一部分，使我們成為蒙愛及必得永生的子女。我們活出的一切，喜樂與痛苦、成就與失敗，都是不斷轉化的一部分，好似一粒種子，以死亡換來新的生命。我們也如此，跨越死亡的門檻，最終會迎來一個嶄新和光榮的生命。

這種轉化不僅在未來，而且現今已經開始。的確，在感恩聖事中出現一種奧妙的交換：我們將自己的生命獻給天主，同時也領受了基督，祂以自己的愛轉換了我們。在我們舉行的每一次彌撒感恩祭中，我們的一切都被接納到基督的生命中，祂將這一切帶到天父面前。這並非一種象徵性的儀式，而是我們每個人得到轉化的真實過程，使我們在今天就已經參與了永恆的生命。

我們無法確切地知道事情的結局是怎樣的，但我們知道我們的將來在我們內已經萌芽。我們的終向不是虛無，而是富有希望的未來。這個信念改變了一切：我們的生命不是一部沒有意義的影片，而是由一位卓越的導演寫出和指揮的作品，邀請我們將目光投向永生，懷著信賴之情走向祂。這是真實的事實：天主造了兒女，在這些兒女中也有我們。我們面前的未來是一個愛的計劃，但只揭示了一部分。然而，今天我們所見到的已經是卓越非凡：我們是蒙愛的兒女、天堂的公民、為天主而生活的人，直到永遠。

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2025 Mar 19, 08:59
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