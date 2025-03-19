四旬期避靜第十場默想：生命不是一部無意義的影片

教宗府講道神師在第十場、也是最後一場默想中對生命的“不斷轉化”進行了省思，将之比作一粒種子，有喜樂與痛苦、成就與失敗。以下是這篇省思的撮要。

（梵蒂岡新聞網）生命有其美妙，也有艱難的時刻，它向我們提出一個至關重要的問題：若一切都走向終結，我們在這個世界上走一遭還有什麼意義？若對永生沒有希望，現實生活的重擔就會壓垮我們或使我們玩世不恭，將我們推向屈從於命運。聖保祿建議我們要將目光放在永恆而無形的事物上。

人類在身體上逐漸走向衰退是不可抗拒的，但內在的更新則日復一日。一切看似無法化解的事物其實都有一種更重大的命運：天主造了我們是為讓我們復活，這並非烏托邦的夢想，而是我們蒙召度圓滿生活的自然邏輯。

在基督死於十字架且復活的奧蹟中，天主完成了祂的愛的計劃。被釘在十字架上的耶穌看似失敗，事實上揭示出天父不放棄自己的子女。這表明我們的生命絕非出於偶然，而是成為義子及得救贖計劃的一部分，使我們成為蒙愛及必得永生的子女。我們活出的一切，喜樂與痛苦、成就與失敗，都是不斷轉化的一部分，好似一粒種子，以死亡換來新的生命。我們也如此，跨越死亡的門檻，最終會迎來一個嶄新和光榮的生命。

這種轉化不僅在未來，而且現今已經開始。的確，在感恩聖事中出現一種奧妙的交換：我們將自己的生命獻給天主，同時也領受了基督，祂以自己的愛轉換了我們。在我們舉行的每一次彌撒感恩祭中，我們的一切都被接納到基督的生命中，祂將這一切帶到天父面前。這並非一種象徵性的儀式，而是我們每個人得到轉化的真實過程，使我們在今天就已經參與了永恆的生命。

我們無法確切地知道事情的結局是怎樣的，但我們知道我們的將來在我們內已經萌芽。我們的終向不是虛無，而是富有希望的未來。這個信念改變了一切：我們的生命不是一部沒有意義的影片，而是由一位卓越的導演寫出和指揮的作品，邀請我們將目光投向永生，懷著信賴之情走向祂。這是真實的事實：天主造了兒女，在這些兒女中也有我們。我們面前的未來是一個愛的計劃，但只揭示了一部分。然而，今天我們所見到的已經是卓越非凡：我們是蒙愛的兒女、天堂的公民、為天主而生活的人，直到永遠。

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