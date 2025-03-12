四旬期避靜第四場默想：我們是否願意領受真生命？

教宗府講道神師帕索里尼神父在聖座四旬期避靜的第四場默想中強調，天主沒有等到我們死後才賜給我們永生，卻在此時此刻就已經賜下，只要我們領受祂的聖神即可獲得。

（梵蒂岡新聞網）聖經將人類歷史描述成永生許諾與死亡現實之間的張力。教宗府講道神師帕索里尼神父3月11日上午在聖座部會首長今年四旬期避靜的第四場默想中指出，以色列因其忠誠和不忠而陷入掙扎，不停地尋求應許之地。聖保祿稱，人類活著卻在等待死亡（參閱：格後六9），他藉著這番話展現生命的弔詭之處。

在眾位先知中，厄則克耳以堆滿乾枯骨頭的山谷來形容這個狀態（卅七章）：以色列彷彿變成了露天墳場，缺乏生命和希望。天主吩咐先知講述骨頭互相結合、重新生出肉來，卻依然沒有生命，直到聖神在骨頭上噓了氣。

這景象不只關乎從異鄉重返家園的旅途，更反映出人的狀況：我們往往活著卻沒有真正地生活。乾枯的骨頭象徵了「首次死亡」，也就是內心的死亡，它表現在恐懼、冷漠和失去盼望上。這發生在亞當和厄娃犯罪後：他們的肉身雖然活著，卻與天主分離。

唯有天主聖神能賜下真正的生命。然而，還有「第二次死亡」，這常被理解成永遠的詛咒，但也能視之為生理上的死亡。誰若是超越首次死亡，也就是超越恐懼、自私、掌控的錯覺，他就能毫無畏懼地面對第二次死亡。亞西西的聖方濟各在《萬物讚主頌》裡表達出這一點，讚美那些在天主內接受死亡的人。

《默示錄》表示：「勝利的必不受第二次死亡的害。」（二11）帕索里尼神父指出，誰若是懷著信德與望德生活，必能安然度過第二次死亡，不被它壓垮。厄則克耳先知的神視教導我們，復活早就從現在就開始了：天主沒有等到我們死後才賜給我們永生，而是此時此刻就賜下，只要我們領受祂的聖神即可獲得。真正的問題在於：我們究竟想要繼續當枯骨，或者願意領受真生命、死而復生？

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