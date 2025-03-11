帕索里尼神父四旬期首場默想：永生是從此刻便已開始的現實

聖座各部會首長於3月9日四旬期第一主日下午5點開始了在保祿六世大廳進行的避靜，直到14日結束。教宗府講道神師帕索里尼神父帶領避靜，其主題是“永生的希望”。在第一天的默想中，帕索里尼神父指出：“我們常常被‘必須完美’的觀念所困擾，然而福音教導我們，真正的‘不完美’並非脆弱，而是缺乏愛。”

（梵蒂岡新聞網）一年一度的四旬期聖座各部會首長避靜於3月9日下午在梵蒂岡保祿六世大廳開始舉行，由教宗府講道神師帕索里尼（Roberto Pasolini ）神父帶領，其主題是“永生的希望”。以下是此次避靜的首場默想撮要。

帕索里尼神父指出，教會的信仰建立在基督的復活之上，自古以來向世界宣示死亡之後的生命希望。然而，隨著時間推移，這一承諾逐漸黯淡，如今與其說被質疑，不如說被漠視。面對這樣的冷淡，信徒蒙召重新發現永生的價值與美好，使其恢復真正的意義。這項使命在今年禧年——以及當今聖父教宗所經歷的深刻苦難之際——顯得尤為緊迫。

本次圍繞“永生”主題的避靜靈修之旅，根基於基督信仰的啓示。教宗府講道神師表示，我們首先從《天主教要理》汲取一些總結性的表述，它以簡明扼要的方式概述神學思想。《要理》認為死亡不是終結，而是通往永生、與基督共融的途徑。這一概念源於“聖保祿宗徒致羅馬人書”，聖保祿宗徒在書中指出，藉著聖洗聖事，我們與基督的死亡和復活相契合，從而獲得新生命。

根據《天主教要理》，死亡之際，人將面臨個人審判，即依據他是否接受或拒絕天主的恩寵而受到評判。然而，救恩並不局限於那些正式認識基督的人。梵二大公會議指出，凡是遵循良知、真誠尋求天主的人，也能獲得永生。《要理》強調，最後審判的標準並非僅限於外在行為，而是取決於人是否真正活出了愛，正如聖十字若望所言：“在生命的盡頭，我們將按照愛接受審判。”

人的最終命運歸結為三種可能：天堂、永罰（地獄）和最後的煉淨（煉獄）。天堂是人類最終的圓滿，與基督建立永恆共融，在祂內找到真正的自我。地獄被描述為與天主的徹底隔絕。然而，教會從未明確宣稱任何一個人確實被判入地獄。煉獄指那些雖然處於天主恩寵之中，但尚未完全準備好進入天堂的人，須經歷淨化的過程。也許，正是在“煉獄”這一最終歸宿的概念中，我們能看出基督信仰啓示的獨特性。這最後煉淨的時刻是靈魂徹底面對天主無限之愛的機會。

教會關於永生的反思，不是為了製造恐懼，而是為了滋養希望，強調我們的歸宿取決於我們如何自由地選擇在愛中生活。真正的煉淨不在於達到完美，而是在天主之愛的光照下，完全接納自己，超越我們必須成為“他人”才能獲得救恩的錯覺。

最後，帕索里尼神父說道，我們常常執著於必須完美，然而福音告訴我們，真正的“不完美”不是脆弱，而是缺乏愛。煉獄可以被視為最後的機會，讓我們擺脫不夠好的恐懼，平靜地接受自己，並將其轉化與他人建立關係和共融的場所。煉獄可以被理解為我們最終不再要向天主證明什麼，而只是允許自己被愛的“時刻”。因此，永生不僅僅是未來的獎賞，而是一種從此刻便已開始的現實，只要我們學會在愛與基督的共融中生活。最終，我們的歸宿不是寫在恐懼中，而是銘刻在希望里。死亡不是失敗，而是我們終於得見天主聖容的那一刻，並發現終結只是新的開始。

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